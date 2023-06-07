Rum polisine göre Asya atılmadı, düştü

Ay. Napa’da 25 yaşındaki Asya Karaali'nin darp edilmesiyle ilgili Güney'de iki zanlı tutuklanırken, Rum polisi, 2 metre yükseklikten asfalta atıldığını beyan eden Karaali'nin darp sırasında düştüğünü belirtti. Rum polisine göre Karaali’nin darp edilme sebebi önemsiz bir neden

Ayia Napa’da 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Asya Karaali, 3 Kıbrıslı Rum erkek tarafından tacize uğradığını, konuşmasından Türk olduğunun anlaşılması üzerine de kendisine yumruklu saldırı gerçekleştiği ve duvardan aşağı itildiğini iddia etmiş ve darp olayı ile ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp yardım istemişti.

Karaali paylaşımda; geçtiğimiz Cuma günü kız arkadaşlarıyla Rum tarafına eğlenmeye gittiklerini dönüşte 3 tane Rum erkeğin tacizine uğrayıp Türk olduğunu anladıkları için küfür edip darp ettiklerini, hastanede durumunda bir şey olmadığı söylendikten sonra Rum polisine şikayette bulunup davacı olduğunu açıklamıştı.

Ay. Napa’da 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç Asya Karaali’nin darp edilmesi olayının yankıları sürüyor.

“Sigmalive” haber sitesinin haberine göre, Rum Polisi Basın Bürosu Eleni Konstantinu konuyla ilgili yaptığı açıklamada münferit bir olayın söz konusu olduğunu belirtirken kadının yaralanmasına yol açan nedenlerin ise araştırıldığını söyledi.

Konstantinu, şimdiye kadar tanıklardan elde edilen ve olayın soruşturmasından, kadının yaralanmasıyla sonuçlanan önemsiz bir nedenden kaynaklandığı görülen yasalara aykırı bir davranışın söz konusu olduğunu ifade etti.

Konstantinu açıklamasında sorgu makamlarının, ilk andan itibaren olayı araştırdığını, tüm tanıklıkları ve olasılıkları değerlendirdiğini söyledi.

“Sigmalive” haber sitesi ayrıca Mağusa Bölgesi Mahkemesi’nin, 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün darp edilmesiyle ilgili zanlı olarak tutuklanan 22 ve 30 yaşlarındaki iki kişi hakkında 4 gün tutukluluk emri verdiğini belirtti.

Haberde, olayın Ay.Napa’da meydana geldiğini, darp edilen Kıbrıslı Türk’ün, ambulansla “Mağusa Bölgesi Genel Hastanesi’”ne götürüldüğü, buradaki doktorların kadının vücudunda çeşitli morluklar ve bir dişinin kırık olduğunu tespit ettiği de anımsatıldı.

25 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün daha sonra ise “Mağusa Bölgesi” polisine giderek olayı şikayet ettiği de ifade edildi.

Fileleftheros web sayfasına göre “Mağusa bölgesi Polisi” Basın Sözcüsü Stiv Theodolu yaptığı açıklamada iki grup arasındaki kavganın ardından iki şüphelinin, 25 yaşındaki genç kıza saldırarak darp ettiğinin görüldüğünü bunun neticesinde de 2 ila 3 metrelik bir çitten düşerek yaralandığını belirtti.

