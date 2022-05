Plaj ücreti 10 bin Euro, lahmacun 200 TL!

Plaj giriş ücretlerinin yanı sıra lahmacun fiyatlarıyla da adından söz ettiren Bodrum’da plaj giriş ücretleri kişi başı 1.500 lirayı buluyor. Bazı plajlara giriş 10 bin Euro (170 bin lira)! Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL’den satışa sunuluyor



Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tatil yapmak yüksek fiyatlar nedeniyle neredeyse imkansız hale geldi.

Her yaz sezonu plaj ve lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum’da plaj giriş ücretleri kişi başı 1.500 lirayı buluyor.

Özel plajlara giriş ücretleri de 150 TL ile 10 bin Euro (170 bin lira) arasında değişiyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL’den satışa sunuluyor



Artan giderler, personel maliyetlerinin fazla olması nedeniyle fiyatların yükseldiği belirtiliyor. Giriş ücretini euro olarak alan işletmeler de yer alıyor.

Bir beach yetkilisi, hizmete başladıklarını belirtti. Günlük kişi başı ücretin 300 lira olduğunu söyleyen Ünal, “Eleman masrafları çok fazla. Bizde fiyat 300 lira ama yurtdışına gittiğinizde bu tarz bir tesise günlük 50-80 euro ödersiniz” dedi.

Bodrum’daki Maçakızı’nın günlük harcama limiti bu yıl 1.500 lira + yüzde 13 servis ücreti şeklinde.

Her yıl yüksek lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen Maçakızı’nda hamburger, salata, kebap gibi yiyeceklerin fiyatları 300 liradan başladığı belirtiliyor. Fethiye’de yer alan Help Beach’in ücreti 200 lira, ancak kalabalık gruplarla gittiğinizde 4-6 kişilik fiyatlar 1.600-4.000 lira civarında değişiyor. Deniz kenarında yer alan şezlonglarda oturmak isterseniz, ücret biraz daha artıyor. İstanbul Büyükada’da yer alan Yörükali Plajı’nda günlük kişi başı ücret 100 lira. Bu ücretlerin içerisinde şezlong, şemsiye, duş gibi hizmetler de bulunuyor.

Bazı plajlar rezervasyonlarını Instagram’dan DM yani direkt mesaj yoluyla almaya geçmiş yıllarda olduğu gibi devam ediyor. Bu arada Bodrum’da bazı plajlarda patates kızartması 60 lira, makarna 145 lira, pizza 180 liradan satılıyor.

‘LAHMACUN FİYATI’ NASIL SEYREDİYOR?

Ünlü plajlar giriş ücretlerinin yanı sıra lahmacun fiyatlarıyla da sık sık gündeme geliyor… Mandarin Oriental Bodrum içinde yer alan Blue Beach Club’da lahmacun fiyatları yıllar içinde şöyle seyretti:

– 2019: 60 TL

– 2020: 90 TL

– 2021: 100 TL

– 2022: 160 TL

Maça Kızı’ndaki lahmacun fiyatları ise son 6 yılda şöyle oldu:

– 2017: 45 TL

– 2018: 69 TL

– 2019: 72 TL

– 2020: 78 TL

– 2021: 98 TL

– 2022: Normal 195 TL, vejetaryen lahmacun 175 TL

(Üstüne yüzde 13 servis ücreti)

BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI: HER HİZMETİN BİR FİYATI VARDIR

Her hizmetin bir bedeli olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Daha salaş yerlerde lahmacuna daha fazla fiyat ödeniyorsa orada duracaksınız. Hizmet kötüyse mutlaka hak aranmalıdır. Ben bu duruma karşıyım. Doğru hizmet vermeyen işletmenin yüksek fiyatlar belirlemesini kabul etmiyorum" dedi.

Dengiz, "Her hizmetin bir fiyatı vardır. İyi bir marka gömlek giymenin bir bedeli olduğu gibi. Daha uygun fiyatlı da gömlek giyebilirsiniz. Bizdeki otelcilik de hizmet de bu şekildedir. İyi hizmet veren otellerin, özel plajların fiyatı bellidir. Orta kalitedeki otellerde fiyatlar daha uygundur. Bu bedeli de verilen hizmete ödüyorsunuz. Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Bunun hem ürün hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır" diye konuştu.