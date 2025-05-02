25.04.2025 tarihli yerel basınımıza yansıyan açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “Rumlar ve AB Ne Derse Desin , Tükenmiş Federasyon Modeli Artık Masadan Kalkmış Durumda” dedi ve de ekledi “İki Devletli Çözüm Modelinin Arkasındayız”..

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili son günlerde ortaya atılan bazı iddiaları değerlendirdi..

..Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son yıllarda Türk Dünyasının kurumsallaşmasıyla ilgili atılan adımların tarihteki diğer adımlarla kıyaslandığında devasa adımlar olduğuna dikkati çekerek, Türkiye’nin Sovyetler Birliği döneminde de , bugün bağımsız Türk Cumhuriyetleri varken de Türk Dünyası ideali olduğunu ve bundan sonra da Türk Dünyası ideali olmaya her zaman devam edeceğini vurguladı..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olan son günlerde bazı çevrelerin ortaya attığı iddialara değinen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı’mızın bu konudaki hassasiyeti ortada. Bakanlık olarak, hükümet olarak bizim ortaya koyduğumuz çalışmalar, çabalar ortada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortaya koyduğumuz çalışmalar ortada. Ama bütün bunlar olmasına rağmen hala olmayan bir sorunu üretmeye çalışmak, olmayan bir sorunu üretmeye çalışmak, olmayan bir problemi varmış gibi ortaya koyma çabası aslında bu konuda gayret gösteren odakların ne kadar çaresizlik ve açmaz içerisinde olduğunu da gösteriyor”..

..2017’deki Crans-Montana sürecine değinen sayın Hakan Fidan, KKTC’nin o günden sonra federasyon modelinden çekildiğini , kendilerinin de sonuç vermeyecek müzakerelerle vakit kaybetmeyeceklerini defaatle ifade ettiklerini aktardı..

..Fidan, “Ve ondan sonra iki devletli çözüm modeli ortaya konuldu ve biz bu modelin arkasında durmaya devam ettik. Geçtiğimiz Mart ayında Cenevre’de yapılan toplantıda federal model BM tarafından telaffuz dahi edilmedi. Bunun yerine biz adadaki iki tarafın işbirliği yapabileceği alanlar üzerinde durduk” diye konuştu..

..Ada’da dondurulmuş bir sorun olduğunu, iki tarafın da kendi sınırları içinde kendi idarelerinin yönetimi altında yaşamaya devam ettiğini belirten Fidan, iki tarafın birbirlerine karşı koydukları karşılıklı izolasyonun adanın topyekun refahını etkiler durumda olmaya başladığını söyledi..

..Fidan, Ada’daki işbirliği ruhunun artırılmasının önemli olduğu konusunda Birleşmiş Milletler’in vizyonuyla örtüştüklerini ifade belirterek, şunları kaydetti: “Rumlar ve Avrupa Birliği ne derse desin tükenmiş federasyon modeli artık masadan kalkmış durumda. Bu model de biliyorsunuz Rumlar tarafından ortadan kaldırıldı. Ama Kıbrıs Türklerinin daha fazla izolasyonunu hedef alan daha fazla imkansızlıklar içerisinde boğuşmasına sebep olan bir müzakere süreci , bir çözüm süreci, bir anlaşma süreci bizim hiçbir şekilde kabul edeceğimiz bir yaklaşım değildir..

..Tabii ki biz Kıbrıs Türklerinin iradesine saygı duyuyoruz. Onların kendi seçimleri , kendi tercihleri ortada. Ama biz garantör ülke olarak , anavatan olarak kendi görüşlerimizi , kendi tavrımızı her zaman büyük bir netlikle ortaya koyuyoruz. Biz bu konuda son derece netiz..”

..Kıta sahanlığı konusunda BM’nin yanı sıra Yunanistan ile de görüştüklerini belirten Fidan, görüşlerini karşılıklı saygı temelinde ortaya koyduklarını, adada barışın, refahın ve sürdürülebilir kalkınmanın olmasını hedeflemenin başka yollarının da olduğunu ve bu konudaki yapıcı politikalarına devam edeceklerini kaydederek, “Ama bu haklarımızdan vazgeçeceğimiz manasına da gelmiyor” dedi. Fidan “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını sonuna dek koruduğunu vurguladı.

... “Kıta sahanlığımıza sondaj yapıldığı iddiası gerçek dışıdır. Öte yandan biz Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımız içerisinde sismik araştırmalar yaptık, sondaj kuyuları da açtık. Sondaj ve Hidrokarbon arama konusundaki önceliklerimiz bilimsel temellidir” diyen sayın Hakan Fidan, Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de tek taraflı herhangi bir adıma veya oldubittiye izin vermeyeceklerini herkesin bildiğini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, “Türk Dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz” dedi..

..Orta Asya devletlerinin Kıbrıs bağlamında attıkları son adımlara dair görüşlerinin sorulması üzerine Fidan, Orta Asya ülkelerinin kapasite gelişimi, çalışma ve ilerlemelerinin küresel aktörlerin ve Avrupa Birliği’nin (AB) dikkatini çektiğini belirtti. Fidan, bunun kendileri açısından “Anlaşılabilir bir durum” olduğunu dile getirerek “Ancak bu karşılıklı ilginin AB tarafından istismar edilmeye çalışıldığını gördüğümüz alanlar da var. Elbette biz bu gelişmeleri tüm boyutlarıyla yakından takip ediyoruz. Gerekli girişimleri yapıyoruz. Dostlarımızla temas halindeyiz, görüş alış verişi halindeyiz, bilgilendirme halindeyiz” değerlendirmesinde bulundu..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek anavatanımız Türkiye’nin desteğinde bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..