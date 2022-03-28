Genç bisikletçiden Türkiye birinciliği

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması’ndan Aydın-Didim’de gururlandıran başarı geldi. Kriteryum mücadelesinde Emre Kaplan Türkiye 1. Ligi elde etti

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması, Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda fırtına gibi esti. Yıldız Erkek A kategorisindeki sporcumuz Emre Kaplan yarışların ilk gününde Türkiye üçüncülüğü ikinci gün de ise Türkiye birinciliği elde ederek müthiş bir başarıya imza attı ve ülkemize büyük gurur yaşattı.

Yıldız Erkek Bisiklet Karmamız, 25-27 Mart 2022 tarihlerinde Aydın / Didim’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda ülkemizi başarıyla temsil etti.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışta, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı ve antrenör Salih Yalızat nezaretinde toplam altı sporcumuz Yıldız Erkek A kategorisinde ülkemiz adına pedal çevirdi.

EMRE’DEN İLK GÜN BRONZ MADALYA

Sporcularımız ilk gün gerçekleşen yol yarışında 8.5 kilometrelik parkurda 7 tur üzerinden toplamda 59.5 kilometrelik mesafede yarıştı. 120 bisikletçinin yer aldığı yarış rüzgarlı havada ve inişli çıkışlı bir parkurda gerçekleşti.

Sporcumuz Emre Kaplan oldukça iyi bir performans sergileyerek toplu finiş grubunda yer aldı. Emre 1:35:30’luk derecesiyle finiş çizgisini üçüncü sırada geçmeyi başararak ilk gün sonunda bronz madalyanın sahibi oldu.

Emre’nin ardından bir diğer sporcumuz Kerem Pekmez de toplu finiş grubunda yer aldı ancak aynı dereceyle yarışı 11. sırada noktaladı.

Diğer sporcularımız Enes Tekkanat 1:35:41 ile 31., Ercan Kuzhan 1:37:34 ile 52., Ege Erülkü 1:42:19 ile 56., Can Ergün ise 1:49:07 ile 64. sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından en iyi ilk üç kişisel derecenin baz alınarak hesaplandığı takımsal klasmanda ise ekibimiz 25 takım arasında dördüncü sırayı elde ederken sadece 11 saliselik farkla kürsüyü kılpayı kaçırdı.

İKİNCİ GÜNDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ GELDİ

Sporcularımız yarışın ikinci gününde kriteryummücadelsinde piste çıktı. Bisikletçiler kriteryumda 4.4 kilometrelik parkurda 6 turdan oluşan toplamda 26.4 kilometre mesafede ter döktü.

Emre Kaplan ilk günkü üçüncülüğün motivasyonuyla ikinci gün kriteryum mücadelesinde çok daha iyi bir performans sergiledi. Emre yine toplu finiş grubunda yer alırken bu kez 41.30’luk derece ile kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalyayı boynuna taktı ve müthiş bir başarıya imza attı.

Kerem Pekmez de yine ilk günkü gibi Emre ile aynı dereceyi yakalamasına karşın toplu finiş grubunda yarışı 13. sırada tamamlayarak kürsüyü kılpayı kaçırdı.

Enes Tekkanat 43.36 ile 40., Arcan Kuzhan 44:41 ile 51., Ege Erülkü ise 45:34 ile 56. olurken Can Ergün yarışı tamamlayamadı.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması kafilesi yarışın ardından bugün öğle saatleri yurda döndü.

