14.03.1906 tarihinde Lefkoşa kazasına bağlı Ortaköy’de dünyaya gelen; politikacı, gazeteci ve köşe yazarı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 41. Yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

İlkokulu Lefkoşa’da Haydarpaşa’da bulunan ve “Tarakçı Mektebi” olarak bilinen okulda tamamlayan Dr. Fazıl Küçük, Lise seviyesinde eğitim veren İdadiye devam etti. İdadi’den mezun olmasına iki yıl kala öğrenimini yarıda bırakarak geriye kalan kısmını İstanbul Özel İstiklal Lisesi’nde tamamlayarak 15 Ağustos 1926 tarihinde mezun oldu. İstanbul Darül Fünun Tıp Fakültesi’nin birinci sınıfını tamamladıktan sonra 12 Haziran 1929 tarihinde okul ile ilişkisini kesip, ilk olarak Fransa ve daha sonra İsviçre’ye giderek Lozan Üniversitesinde Tıp öğrenimini tamamladı. Lozan Kliniklerinde ihtisas görerek Dahiliye Uzmanı olan Dr. Fazıl Küçük Mayıs 1937’de Kıbrıs’a dönerek Lefkoşa’da serbest Hekim olarak çalışmaya başladı..

..Daha, üniversite öğrencisi olduğu zaman Kıbrıs Türklerinin Birleşik Krallık’ın atadığı Valiler tarafından yönetilmesinde ısrar eden Kavanin Meclisi’nin Türk üyelerine, karşı bir duruş çizen Dr. Fazıl Küçük; 1931 yılında Kıbrıs Rumlarının isyanının ardından ara verilen Belediye seçimleri 21 Mart 1943 tarihinde tekrar yapıldığı zamandan itibaren 6 yıl Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 1941 yılında Söz Gazetesi, yayınını durdurduktan sonra Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyurmak için 14 Mart 1942 yılında Halkın Sesi Gazetesini kurdu ve Editörü oldu..

..18.04.1943 tarihinde Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu’nu kuran Dr. Fazıl Küçük; daha sonra KATAK’tan ayrılarak 23.04.1944 tarihinde Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi’ni kurdu. Kısa bir zaman içinde birçok yerleşim bölgesinde şubeler açtı. 23 Ekim 1949 tarihinde KMTHP ve KATAK , Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisi adı altında birleşti. Kıbrıs Türklerinin ekonomik, siyasal ve kültürel faaliyetlerini yapabilmesini amaç güden çalışmalarda bulundu. Partisinin kendi başkanlığında yaptığı mitingler sonucunda Kıbrıs’ta Şeriye Mahkemeleri kaldırılarak, yerine Türk Aile Mahkemeleri kuruldu. Müftülük makamı tekrar oluşturuldu. Zürih’te Türk ve Yunan başkanları arasında varılan anlaşma üzerine, 17 Şubat 1959’da Londra’da yapılan konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil etti ve iki gün sonra varılan anlaşmayı Kıbrıs Türk halkı adına imzaladı..

..1959 Londra ve Zürih Konferanslarında Kıbrıs Türk halkını temsil eden Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, halkının yapısal bir güvenliğe girmesi için çalıştı. 03.12.1959 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine seçildi..

..1960 Kıbrıs Cumhuriyetini kabullenemeyen Rumların, Kıbrıs Türk halkına karşı gerçekleştirdikleri 21 Aralık 1963 Kanlı Noel silahlı saldırılarının ve katliamlarının hemen ardından oluşturulan Kıbrıs Türk Genel Komitesi’nin başkanlığına getirilen Liderimiz Dr. Fazıl Küçük; 27.12.1967 tarihinde ise Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi’nin başkanlığına getirilen Liderimiz Dr. Fazıl Küçük 18.02.1973 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinden ayrılarak yerini Rauf R. Denktaş’a bıraktı..

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk Halkı; Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi 15 Kasım 1983’deki birleşiminde oy birliği ile aldığı kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kuruluşunu ilan ediyordu.

Rum-Yunan ikilisinin Enosis haykırışlarına karşı Liderimiz Dr. Fazıl Küçük; “Enosis hayaldir ve böyle kalacaktır, Kıbrıs Türk halkı hür ve bağımsız yaşayacaktır” diyerek mücadeleyi başlatmasından yarım asrı aşkın bir süre sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanını yaşamanın son günlerinde gören Liderimiz Dr. Fazıl Küçük: “Bu Son Günlerimde Hayata Yeniden Doğmuş Gibiyim” diyor ve ömrünü verdiği mücadelenin bu mutlu aşamaya ulaşması karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve dava arkadaşı Osman Örek ile birlikte halkını selamlarken göz yaşlarını tutamıyordu.

O günde miting alanında hasbel kader ben de bulunurken Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve dava arkadaşları Osman Örek üçlüsünün Kıbrıs Türk Halkını selamladıkları günde Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde çok büyük emekleri olan söz konusu üçlünün duygu dolu anlarını ve de o meydanda yaşanan coşkuyu bütün kalbimle ben de yaşıyordum.

Gerilere dönüp bakacak olursak; 18.02.1973 tarihinde, görevinden ayrılan Liderimiz Dr. Fazıl Küçük yerini Rauf R. Denktaş’a bırakarak sahibi olduğu Halkın Sesi gazetesindeki görevine geri dönerek makaleler yazmaya başladı.

“Kıbrıs Türk’ü Hür ve Bağımsız Yaşayacaktır” diyerek Kıbrıs Türk halkının mücadelesin başlatan liderimiz Dr. Fazıl Küçük; Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974 Barış Harekatını görmenin mutluluğunu yaşamasının ardından 15 Kasım 1983’te Rauf R. Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan ederken liderimiz Dr. Fazıl Küçük o günde Rauf R. Denktaş’ın yanı başında yerini alan liderimiz Dr. Fazıl Küçük: “Bu Son Günlerimde Hayata Yeniden Doğmuş Gibiyim” diyor ve de ömrünü verdiği mücadelenin bu mutlu aşamaya ulaşması karşısında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve dava arkadaşı Osman Örekle halkını selamlarken göz yaşlarını tutamıyordu.

15 Kasım 1983’te bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Rauf R. Denktaş tarafından ilanını görmenin mutluluğunu yaşayan liderimiz Dr. Fazıl Küçük 78 yaşında Londra’nın Westminster adlı bölgesinde bir hastanede 15 Ocak 1984 tarihinde yaşamını yitirdi. Cenazesi, Lefkoşa yakınlarındaki Hamitköy’de bulunan ve oraya gömülene kadar Mumcu Tepesi olarak bilinen yere defnedildi. Anıt Mezar’ın yer aldığı bu tepeye o günden sonra Anıt Tepe adı verildi.

Ömrünü Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik özgürlük ve egemenlik mücadelesine adayan ve bunu anavatanımız Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde büyük bir dirayetle savunan liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve dava arkadaşları, Kıbrıs Türk Halkının kalbindeki yerini daima koruyacaktır.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mazlum milletlere ışık tutan, eşsiz mücadelesini örnek alan ölümsüz liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı ve dava arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda mücadelesine devam edecek ve de temellerinde Varoluş ve Mücadele Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının unutulmaz hizmetleri ve aziz şehitlerimizin canı ve kanı ve de gazilerimizin unutulmaz katkıları ile 15 Kasım 1983’te ilan edilen bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve de tanınması sağlanacaktır.

Kıbrıs Türk Halkı olarak ölümsüz liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve dava arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..

Kaynak 1-http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?kim=fazilkucuk

Kaynak 2-www.polis.gov.ct.tr/liderler.aspx.html