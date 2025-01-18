14.03.1906 tarihinde Lefkoşa kazasına bağlı Ortaköy’de dünyaya gelen; politikacı, gazeteci ve köşe yazarı,  1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 41. Yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

İlkokulu Lefkoşa’da Haydarpaşa’da bulunan  ve “Tarakçı Mektebi” olarak bilinen okulda tamamlayan Dr. Fazıl Küçük, Lise seviyesinde eğitim veren İdadiye devam etti. İdadi’den mezun olmasına iki yıl kala  öğrenimini yarıda bırakarak geriye kalan kısmını İstanbul Özel İstiklal Lisesi’nde  tamamlayarak 15 Ağustos 1926 tarihinde mezun oldu. İstanbul Darül Fünun Tıp Fakültesi’nin  birinci sınıfını  tamamladıktan sonra 12 Haziran 1929 tarihinde okul ile ilişkisini kesip, ilk olarak Fransa ve daha sonra İsviçre’ye giderek Lozan Üniversitesinde  Tıp öğrenimini tamamladı. Lozan Kliniklerinde  ihtisas görerek Dahiliye Uzmanı  olan Dr. Fazıl Küçük Mayıs 1937’de  Kıbrıs’a dönerek Lefkoşa’da  serbest Hekim olarak çalışmaya başladı..

..Daha, üniversite öğrencisi olduğu zaman Kıbrıs Türklerinin Birleşik Krallık’ın atadığı Valiler tarafından  yönetilmesinde  ısrar eden Kavanin Meclisi’nin Türk üyelerine, karşı bir duruş çizen Dr. Fazıl Küçük; 1931 yılında Kıbrıs Rumlarının isyanının  ardından ara verilen Belediye seçimleri 21 Mart 1943 tarihinde  tekrar yapıldığı zamandan itibaren 6 yıl Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.  1941 yılında Söz Gazetesi, yayınını  durdurduktan sonra  Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyurmak için 14 Mart 1942 yılında  Halkın Sesi Gazetesini kurdu ve Editörü oldu..

..18.04.1943 tarihinde Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu’nu kuran Dr. Fazıl Küçük;  daha sonra KATAK’tan ayrılarak 23.04.1944 tarihinde Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi’ni kurdu. Kısa bir zaman içinde birçok yerleşim bölgesinde şubeler açtı. 23 Ekim 1949 tarihinde  KMTHP ve KATAK , Kıbrıs Milli Türk Birliği  Partisi adı altında birleşti.  Kıbrıs Türklerinin ekonomik, siyasal ve kültürel faaliyetlerini yapabilmesini amaç güden çalışmalarda bulundu. Partisinin kendi başkanlığında yaptığı  mitingler  sonucunda  Kıbrıs’ta  Şeriye Mahkemeleri kaldırılarak, yerine  Türk Aile Mahkemeleri kuruldu.  Müftülük makamı tekrar oluşturuldu.  Zürih’te Türk ve Yunan başkanları arasında varılan anlaşma üzerine, 17 Şubat 1959’da Londra’da yapılan konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil etti ve  iki gün sonra varılan anlaşmayı Kıbrıs Türk halkı adına imzaladı..

..1959 Londra ve Zürih  Konferanslarında Kıbrıs Türk halkını temsil eden Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, halkının yapısal bir güvenliğe  girmesi için çalıştı. 03.12.1959 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine seçildi..

..1960 Kıbrıs Cumhuriyetini kabullenemeyen Rumların, Kıbrıs Türk halkına karşı gerçekleştirdikleri  21 Aralık 1963 Kanlı Noel silahlı saldırılarının  ve katliamlarının hemen  ardından oluşturulan Kıbrıs Türk Genel Komitesi’nin başkanlığına getirilen Liderimiz Dr. Fazıl Küçük;    27.12.1967 tarihinde ise  Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi’nin başkanlığına  getirilen Liderimiz  Dr. Fazıl Küçük  18.02.1973 tarihinde   Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinden ayrılarak yerini Rauf R. Denktaş’a bıraktı..

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk Halkı; Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi 15 Kasım 1983’deki birleşiminde oy birliği ile aldığı kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kuruluşunu ilan ediyordu.

Rum-Yunan ikilisinin Enosis haykırışlarına karşı Liderimiz Dr. Fazıl Küçük; “Enosis hayaldir ve böyle kalacaktır, Kıbrıs Türk halkı hür ve bağımsız yaşayacaktır” diyerek mücadeleyi başlatmasından yarım asrı aşkın bir süre sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanını yaşamanın son günlerinde gören Liderimiz  Dr. Fazıl Küçük: “Bu Son Günlerimde Hayata Yeniden Doğmuş Gibiyim” diyor ve ömrünü verdiği mücadelenin bu mutlu aşamaya ulaşması karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve dava arkadaşı Osman Örek ile birlikte halkını selamlarken göz yaşlarını tutamıyordu.

O günde miting alanında hasbel kader  ben de bulunurken  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve dava arkadaşları Osman Örek üçlüsünün Kıbrıs Türk Halkını selamladıkları günde Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde çok büyük emekleri olan  söz konusu üçlünün duygu dolu  anlarını ve de o meydanda yaşanan coşkuyu bütün  kalbimle ben de yaşıyordum.

Gerilere dönüp bakacak olursak; 18.02.1973 tarihinde, görevinden ayrılan Liderimiz Dr. Fazıl Küçük  yerini  Rauf R. Denktaş’a bırakarak sahibi olduğu Halkın Sesi gazetesindeki görevine geri dönerek    makaleler yazmaya  başladı.

“Kıbrıs Türk’ü Hür ve Bağımsız Yaşayacaktır” diyerek Kıbrıs Türk halkının mücadelesin başlatan liderimiz Dr. Fazıl Küçük;  Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974 Barış Harekatını görmenin mutluluğunu yaşamasının ardından   15 Kasım 1983’te Rauf R. Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan ederken liderimiz Dr. Fazıl Küçük o günde Rauf R. Denktaş’ın yanı başında yerini alan liderimiz Dr. Fazıl Küçük: “Bu Son Günlerimde Hayata Yeniden Doğmuş Gibiyim” diyor ve de ömrünü verdiği mücadelenin bu mutlu aşamaya ulaşması karşısında  KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve dava arkadaşı Osman Örekle  halkını selamlarken göz yaşlarını tutamıyordu.

15 Kasım 1983’te bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Rauf R. Denktaş tarafından ilanını görmenin  mutluluğunu yaşayan liderimiz Dr. Fazıl Küçük 78 yaşında  Londra’nın Westminster adlı bölgesinde bir hastanede 15 Ocak 1984 tarihinde  yaşamını yitirdi.  Cenazesi, Lefkoşa yakınlarındaki Hamitköy’de bulunan ve oraya gömülene kadar Mumcu Tepesi olarak bilinen yere defnedildi. Anıt Mezar’ın yer aldığı bu tepeye o günden sonra Anıt Tepe adı verildi.

Ömrünü Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik özgürlük ve egemenlik mücadelesine  adayan ve bunu anavatanımız Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde büyük bir dirayetle savunan liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve dava arkadaşları, Kıbrıs Türk Halkının kalbindeki yerini daima koruyacaktır.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mazlum milletlere ışık tutan, eşsiz mücadelesini örnek alan ölümsüz liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü,  KKTC’nin  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı ve dava arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda mücadelesine devam edecek ve de temellerinde Varoluş ve Mücadele Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının unutulmaz hizmetleri ve aziz şehitlerimizin canı ve kanı ve de gazilerimizin unutulmaz katkıları ile 15 Kasım 1983’te ilan edilen bağımsız ve egemen devletimiz  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve de tanınması sağlanacaktır.

Kıbrıs Türk Halkı olarak ölümsüz  liderimiz  Dr. Fazıl Küçük’ü  ve dava arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..

Kaynak 1-http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?kim=fazilkucuk

Kaynak 2-www.polis.gov.ct.tr/liderler.aspx.html

Dr. Küçük 41. ölüm yıldönümü