Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. Yıl dönümü ada genelinde gerçekleşen törenlerle kutlandı. Kıbrıs Türk halkı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. Yıl dönümünde mutluyuz, gururluyuz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş , dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende, bazı siyasi parti temsilcileri, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen heyetler de yer aldı..

..Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramlarını kutlamasıyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın cevabının yer aldığı mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı’na takdim edildi..

..Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41’nci yıl dönümü münasebetiyle Zat-ı Devletleri’ne ve Kıbrıs Türkü kardeşlerime en kalbi tebriklerimi iletiyorum. Kıbrıs Türk halkının 60 yılı aşkın bir süredir verdiği varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana egemenliğini her geçen gün daha da tahkim etmek suretiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemesi bizler için büyük gurur kaynağıdır..

..Kıbrıs meselesinin Ada’daki gerçekler temelinde, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması, ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili ve haklarının teslim edilmesiyle mümkün olacaktır. BM 79. Genel Kurulu’nda bu sene bir kez daha kayda geçirdiğim gibi uluslararası toplum üzerine düşeni artık yapmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyarak ülkeniz ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis edilmesinin önü açılmalıdır..

..Kıbrıs Türkü’nün varlığını teminat altına alan ve adaya barış getiren Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılını idrak ettiğimiz bu özel senede, anavatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti’nin her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya, hak ve hukukunu korumaya devam edeceğini bir kez daha vurgulama istiyorum..

..Bu onurlu günde büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının gurur ve coşkusunu kıvançla paylaşıyor, milletim ve şahsım adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi..

..Törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.. Yapmış olduğu konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok acılar çektiğini, göçler yaşadığını, soykırımlardan geçtiğini hatırlatarak, Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk’ün çocukları olarak, onun ışığında bu mücadeleyi başarıyla sürdürmenin gururu içerisinde olduklarını kaydetti..

.. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik temelinde sürdürmekte olduğu yeni siyasetin önemine vurgu yaptığı konuşmasında , “Egemenlik bizim özden gelen hakkımızdır, pazarlığa tabi değildir” dedi. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tesciliyle yeni bir müzakere sürecine girilebileceğini yineledi..

..Kıbrıs meselesine ilişkin, geçen ay içerisinde Birleşmiş Milletler himayelerinde liderlerin gayrı resmi yemek toplantısında bir araya geldiğini anımsatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; bu toplantıda artık Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon ve ambargoların kaldırılması gerektiğini ancak son zamanlarda Rum tarafının tam tersine baskılarının artmakta olduğunu ifade ettiğini söyledi..

.. “Adadaki hiçbir zenginliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşma niyetinde olmadığı açık olan Güney Kıbrıs’la artık bir federasyon devletinin kurulması konusunun kapandığını” ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapılması planlanan sonraki kapsamlı toplantılarda da gelecek süreçler için yeni önerilerin ve iş birliklerinin değerlendirileceğini dile getirdi..

.. “Bizim Yolumuz Mücahidin Yoludur, Türkiye İle Birlikte Geleceğin Yoludur” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk Halkının kimsenin hakkında gözü olmadığını, talebinin Doğu Akdeniz’de umutla geleceğe yürüyebilmek, barış ve huzur içerisinde yaşayabilmek olduğunu vurguladı..

..TDT’ye Gözlemci Üye olarak kurum ve kuruluşların çeşitli toplantılara katılmasıyla Kıbrıs Türk halkının yeni kazanımlar da elde ettiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunların KKTC’nin bağımsız bir Türk Devleti olarak yoluna devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi..

..Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında adada ve dünyanın her yerinde yaşayan Kıbrıs Türklerinin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkının selamlarını iletti..

..Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “41 yaşına basan Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı KKTC’ye 41 kere maşallah diyorum” dedi. 15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu, vatanından asla vazgeçmeyeceğini, bağımsızlığından taviz vermeyeceğini haykırdığı gün olduğunu söyleyen Yılmaz, yan yana duran Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının huzurun ve refahın teminatı olduğunu kaydetti. “Kıbrıs meselesi hepimizin davasıdır” ifadelerini kullandı..

..Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün denenmiş ve başarısızlığını kanıtlanmış Birleşmiş Milletler parametreleriyle artık kaybedecek vakti yoktur” diyerek iki devletli çözüm vizyonuna tüm

kuvvetleriyle inandıklarını, tüm imkanları ve güçleriyle bu vizyonun arkasında bulunduklarını kaydetti. “Adanın gerçeklerini ve iki tarafın da iradesi yansıtmayan çözüm önerilerini kabul etmeyeceğiz” diye konuşan Cevdet Yılmaz, adada iki ayrı halk ve 41 yıllık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği olduğunu ifade etti..

..Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün her türlü zorluğa rağmen büyü fedakarlıklarla kurduğu ve çatısı altında güvenle yaşadığı devletinden vazgeçmesini kimse beklemesin. Kıbrıs Türkü elde ettiği kazanımlardan asla geriye gitmeyecektir. Anavatan Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır” dedi..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapısına ulaşmasının da öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve mali İş Birliği Anlaşması’nın bu çalışmaların en somut örneği olduğunu, her alanda yaşam standartlarını yükseltecek projelere devam etme kararlılıklarında bulunduklarını kaydetti..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkı anavatanımız Türkiye ile işbirliği içerisinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamak azminde ve kararındadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda, kanlarını seve seve akıtan Mücahit halkımızı, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarını, kahraman Mehmetçiklerimizi ve de gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..