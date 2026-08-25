Binlerce Filistin’liyi öldüren ve hala öldürmeye devam eden Netanyahu, durmak bilmiyor. Bütün dünyanın tek dileği, bir an evvel kırmızı bültenle aranan katil Netanyahu’nun yakalanması veya öldürülmesidir.

TC Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale dolayısıyla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya kırmızı bülten çıkarılması için, İçişleri Bakanlığından talepte bulundu. Adalet Bakanı Gürlek’in Amacımız, Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine izin vermemektir” dedi.

İsrail’de yakında yapılacak seçimlerde Netanyahu’nun kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yani Netanyahu’nun suyu ısındı, bizim tabirimizle.

Öte taraftan İsrail’de yayınlanan gazeteler Netanyahu’yu uyarıyor.

“Türkiye ile oynamaya kalkma. Türkiye bütün donanımlarıyla büyük bir ülkedir. Türkiye ile oynamak çılgınlıktır” mealinde yazılar yazıyorlar. Gerçek o değil mi? Türkiye bugün çok gelişmiş savaş sanayii ile Netanyahu baş edebilir mi? Edemez. Kaldı ki bütün dünya da Netanyahu’yu uyarıyor.

İsrail’in Haaretz gazetesi’nde Ağustos ayı başında Esther Solomon imzalı yazısında şöyle deniyordu.

“İsrail Başbakanı Netanyahu seçim kampanyasında aşırı hızlanmıştır. Artık İsrail ya da bölgede kimse güvende değil. Netanyahu ne yaparsa yapsın, anketlerd bir cam tavana çarpıp çaresiz kalmıştır. Mevcut anketler, diğer aday Likud’a 20-25 arasında koltuk veriyor. Yani bu şartlarda Netanyahu’nun iktidarı elinde bulundurması mümkün değil.”

Şayet İsrail halkı mantık ve gerçekler ışığında seçimlerde oy kullanırsa, ki vaziyet onu gösteriyor, Netanyahu’yu seçmemesi lazım. Esasında Netanyahu’nun şahsında İsralliler çok puan ve prestij kaybetmişlerdir.

Bununla birlikte Suriye hamlesi, bölgede en tehlikeli oyun olarak nitelendiriliyor.

Avrupa’da bazı ülkeler Netanyahu’ya kapılarını kapatmış durumda. Bence her diktatör gibi olacak Netanyahu’nun sonu. Ya idam edilecek, ya da bir süikaste kurban gidecek.

Netanyahu’yu bir ölüm makinasına döndüren de maalesef Amerika’dır. Amerika bu katile binlerce silah ve yürek vermeseydi, Netanyahu Netanyahu olmazdı. Bir önceki ABD Başkanı Joe Biden, ta Amerika’dan kopup onu İsrail’deki makamında ziyaret ederek kucaklamasaydı, Netanyahu bu kadar şımarmazdı.

Artık Amerika da elini Netanyahu’nun üzerinden çekmelidir. Çünkü dünya üzerinde büyük bir prestij kaybediyor. Kaldı ki ABD-Türkiye ilişkileri de bunu gösteriyor. Trump, Türkiye’nin büyük bir müttefik olduğunu açıklamıştır. Açıkladı ama yine de kafalarda bir soru işareti var.

Trump hala Netanyahu’ya olan desteğini devam ettirecek mi?

Bir de fotoğrafın öteki tarafına bakalım…

Netanyahu gider ve yerine seçilecek Likud Ortadoğu’da nasıl bir politika izleyecek, herkes merak ediyor.

İsrail’de bütün İsrailliler Netanyahu gibi mi düşünüyor? Yoksa onun yaptıklarından çoğu İsrailli rahatsız mılar? Hayır öyle değil bence. Çünkü Netanyahu’yu alaşağı edecek kişiler, Netanyahu’nun gideceğine kesin gözüyle bakıyor ve şu ölüm makinesinin HİTLER gibi tarihe siyasi katil olarak geçeceğine inanıyor.

NAZİ dönemini hatırlayınız… Hitler ne kadar masum Yahudi’yi öldürmüş ve tarihe siyasi katil olarak geçmiştir. Maalesef Netanyahu, Hitler katliamından da ders almadı ve içindeki canavarı, bir ölüm makinesi haline getirdi.

Netanyahu’nun hayatını irdelersek, herhalde geçmişte yaşadığı özel hayatındaki travmalar, onun bir insan canavarı haline dönmesine sebep olmuştur.

Şayet Hitler’in “Kavgam” adlı kitabını okumuşsanız, onun Yahudilere olan öfkesini ve kinini de öğrenmişsinizdir, demektir.

Hitler, annesini öldürdüğüne inandığı Yahudi doktora olan kini ve ressam olma tutkusunu dikkate almayan Yahudi öğretmenler, Hitler’in İkinci Dünya Savaşını yakıp kavurmasına neden olmuştur.

Şimdi tarih tekerrür ediyor. Zalim Netanyahu, Hitler gibi masum Filistinlileri yok etmek için her zalimliği yapıyor. Şimdi de Aarab dünyasına gözünü dikti. Durmaksızın Suriye’nin başına atıyor bombalarını.

Bu iş nereye kadar sürecek? Elbet bu savaşın da bir kırılma noktası gelecek ve Netenyahu dersini alacaktır.

Netanyahu’nun Azrail’den ne farkı vardır ki. Ha Azrail, ha Netanyahu. İkisi de insan canını alıyor.

Herhalde bu çarkın dönmesini beklemek, İsrail Başkanlık seçimlerine kalacak. Bütün dünyanın beklediği de budur.

Ya Netanyahu kazanırsa…

Bu mümkün değil. Bütün dünya üzerinde kırmızı bültenle arandığına ve savaş suçlusu ilan edildiğine göre, elbet bu hesaplaşmanın görülüp o defter kapanacaktır.