Yakın geçmişe dönüp bakacak olursak; 19 Aralık 2024 tarihli Kıbrıs gazetesinde yer alan haberlere göre Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Tüketilmişte Israr Statükoculuktur!” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeleri KIBRIS Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aytuğ Türkkan’a değerlendirdi:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile görüşmesine değinerek sözlerine başlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Stewart’tan Ocak ayında New York’ta BM Güvenlik Konseyi’ne vereceği BM Genel Sekreterinin Kıbrıs raporlarına ilişkin brifingine yönelik beklentilerini anlattı..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Sahadaki gerçeklerin masaya yansımayacağı hiçbir model başarıya ulaşamaz. 56 yıllık müzakere sürecinde artık neyin çalışmadığını biliyoruz. Bu olası bir uzlaşı arayışı için oldukça önemlidir. 56 yılda federasyon modelinin çalışmadığını gördük, her metodu denedik, yaşadık. Federasyon modelini defa defa yaşanan başarısızlıklardan sonra tükettik..

..Neye odaklanmamamız gerektiği gelinen aşamada gayet açıktır. Tüketilmişte ısrar etmek statükoyu muhafaza etmek istemektir, statükoculuktur. Yani çalışmayacağı ispatlanmış bir zeminde, modelde ısrarcı olmak statükonun ve halkımıza uygulanan insanlık dışı izolasyonun devamını sağlamak demektir” ifadelerini kullandı..

..BM’den beklentilerinin Federasyon tezinin müzakere zemini olmaktan çıkmış olması gerçeğinin raporlara yansıtılması olduğuna dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Doğrudan temas, doğrudan uçuş ve doğrudan ticaret talebimiz hayata geçmelidir. Uluslararası toplumun Kıbrıs Türkü’nün temel insan haklarına erişimini siyasi nedenlerle engellemeye son vermesi gerekmektedir. Bu da taraflar arasındaki mevcut statü eşitsizliğinin giderilmesiyle mümkündür. Bu noktada statükonun sürdürülemez olduğunu ifade eden, sayın Ersin Tatar; uluslararası toplumun samimi olup olmadığını Kıbrıs Türk halkına uygulanmakta olan haksız, hukuksuz ve insanlık dışı izolasyona karşı bundan sonra alacakları tavırlarına bakarak anlayacağız” dedi.

..Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a ilişkin yine eskinin tekrarını içeren ve günümüzden kopuk teknik bir karar almaması gerektiğini, en azından “İki tarafın anlaşacağı bir zeminden” bahsetmesi gerektiğine vurgu yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Güvenlik Konseyinin 5 daimi ve 10 geçici olmak üzere toplamda 15 üyesinin bu önemli vurguyu yapmasını istiyoruz” dedi..

..Konsey kararlarının bağlayıcı olmadığını da dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a ilişkin kararları BM şartının 6’ncı bölümü altında alınmaktadır. Bu kararlar tavsiye niteliğindedir ve bağlayıcı değildir. BM Güvenlik Konseyi ancak itilafın taraflarının üzerine uzlaşacağı bir zemini destekleyebilir. BM Konseyi rızamızı çektiğimiz modeli bize empoze edemez, buna hakkı yoktur. Dolayısıyla ada gerçekleri temelinde bir zemin talebimizin hayat bulmasını bekliyoruz” diye konuştu..

.. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart ile görüşmelerinde konularından birinin de sınır kapısı açılması konusu olduğuna dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkent’te yeni bir kapının ihtiyaç olduğunun görüldüğünü dile getirdi. Metehan sınır kapısındaki yoğunluğun azaltılabilmesi için ağırlıkla ticari geçişlerin kaydırılmasını öngördükleri Haspolat kapısının açılmasını önerdiklerini anımsatan sayın Ersin Tatar, Rum Yönetiminin sadece Rum halkının yararına olacak Güney’den Güney’e ulaşmalarını sağlayacak transit geçiş talebini kabul etmediklerini ve Rum Lider’den Sınır Kapısı özelliğine sahip yeni bir teklif beklediğini duyurdu..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi sınır kapılarının açılması konusu pozitif bir gündemle görüşülüyor. İçerikli diyaloğa ben her zaman varım. İlerleme olmasını da umuyorum, olasılık vardır. Bu konuda genişletilmiş görüşme öncesinde Rum lider ile bir araya gelebiliriz”..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider ile kapılar konusunun ele alınacağı görüşmenin yakın gelecekte planlanan 4+1+1 (Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafı, Anavatanlar Türkiye ve Yunanistan + daha düşük düzeyde İngiltere + BM Genel Sekreteri) gayrı resmi görüşmesi öncesinde olacağını belirtti..

..4+1+1 formatında yer alacak görüşmeye ilişkin de mesaj veren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini şöyle noktaladı: “Sahadaki gerçeklerin masaya yansımayacağı hiçbir model başarıya ulaşamaz. 56 yıllık müzakere sürecinde artık neyin çalışmadığını biliyoruz. Bu olası bir uzlaşı arayışı için oldukça önemlidir..

.. 56 yılda Federasyon modelinin çalışmadığını gördük, her metodu denedik, yaşadık. Federasyon modelini defa defa yaşanan başarısızlıklardan sonra tükettik. Neye odaklanmamamız gerektiği gelinen aşamada gayet açıktır. Tüketilmişte ısrar etmek statükoyu muhafaza etmek istemek statükoculuktur. Yani çalışmayacağı ispatlanmış bir zeminde, modelde ısrarcı olmak statükonun ve halkımıza uygulanan insanlık dışı izolasyonun devamını sağlamak demektir” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkı, anavatanımız Türkiye’nin desteğinde büyük mücadeleler vererek bugünlere gelmiştir.. Federasyon çözüm modeli, bir müzakere zemini olmaktan kesinlikle çıkmıştır.

Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, temellerinde Mücahit halkımızın, TMT mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anavatanımız Türkiye’nin desteğinde yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..