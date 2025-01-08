Kıbrıs Türk toplumunda karizmatik kişiliği ve yazarlığı ile temayüz etmiş Aslan Mengüç aramızdan ayrılalı sekiz yıl olmuş... Zaman ne kadar çabuk geçiyor.

Ahmet Tolgay’ın sosyal medyadaki anma yazısından hatırladım Aslan Mengüç’ün gidişini. Bu vesileyle onun hatırasına birkaç satır karalama ihtiyacı duydum.

Aslan Mengüç’ü harekat sonrasında İsveç radyosundaki programları ile tanımıştık. Onunla kalmadı, eşinden boşanınca kapağı Kıbrıs’a atmıştı. Kıbrıs’ta hem gazetecilik yaptı, hem de televizyonlarda programlar hazırladı. Birkaç kere de bana nasip olmuştu onun programına çıkmak.

Uzun zaman kendisi ile Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nde beraber olduk. Her zamanki gibi şakacı ve renkli bir insandı.

Yaşantısı boyunca bir sürü kitap yazmıştır Kıbrıs hakkında. Özellikle on yıl kadar önce bir Rum kızıyla evlenerek uzun zaman güneyde yaşamış ve “ağabimu” yani sevgilim kitabını yayınlamıştı.

Aslan Mengüç renkli bir insandı deriz ya... Gerçekten renkli bir kişiliği vardı. Nerden bulmuşsa o Rum kızını bulmuş, bir süre onunla güneyde yaşamış ve normal hayatına dönmüştü.

Onun en önemli eseri, güneydeki Türk mallarının ve camilerimizin Rumlar tarafından nasıl tahrip edildiğine dairdi. Hatt yapmış olduğu araştırmada, bir Türk köyünü Rumların tamamen yıktığını ve yıkılan evlerin yerine ağaçlar dikildiğini tespit etmişti. Bu durum bizim açımızdan, yani propaganda açısından çok önemlidir. Aslan Mengüç, bir de “Kadınlarımız” adlı bir kitap yayınlamıştı. Toplumda temayüz etmiş, cephede savaşmış, silah eğitimi almış kadınlarımızın hayatlarını belgelemiştir o kitapla.

Dış Basın Birliği’nin davetlisi olarak İsveç’e gidişimiz vardır. Aslan Mengüç’ün arkada bıraktığı ve tekrar buluştuğu üç kızı ve torunları vardı. Çok şeker torunlar...

Stockholm’daki berabereliğimiz, gerçekten çok önemliydi. Davet aldıımız kurumdan toplantı organizatörü ile bayağı uzun uzun Kıbrıs davasını anlatmıştı.

Halen yeni palazlanmakta olan gazetecilere bakıyorum... Bunların çoğu üniversitelerin “İletişim Fakülteleri”nden mezundurlar.

Şayet bu genç yazar ve genç gazeteciler bir araştırma konusu gereksinimi duyarlarsa, herhalde Aslan Mengüç’ün hayatı onlara bir rehber olur.

Aslan Mengüç, gerçekten o karizmaya sahip bir gazeteciydi.

Bazen kendisine takılırdık evlendiği kadınlarla ilgili olarak.

“Bu kaçıncı hanım?” diye kendisine sorardık.

O da bize “dört veya beş. Hatta ben bile sayısını unuttum” derdi.

Sağ olsun Ahmet Tolgay Aslan Mengüç’ün ölüm tarihini bize hatırlattı da bu yazıyı yazmak bana nasip oldu.

Bu tür hatırlama yazılarımı yazarken, uzun zaman önce kaybettiğimiz değerlerimiz için, “Siz asla ve asla unutulmadınız” diyesim gelir.

Böyle renkli insanlar unutulur mu? Unutulmazlar.

Zaman zaman bazı bilgilere ihtiyaç duyduğumda, onun kitaplarını açar ve onun yazdığı yazıları kaynak olarak kullanırım.

Ne iyi etmişsin sevgili Aslan Mengüç da bu kitapları yazmışsın.

Allah sana gani gani rahmet versin. Yattıın yer cennet mekanın olsun, sevgili Aslan Mengüç...