Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum Müdürlerden Kemal Aşık, vefatının 35. Yıl dönümünde saygı ile anıldı.

Gazeteci Kemal Aşık’ın vefatının 35. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’da kabri başında ve Türk Ajansı-Kıbrıs’taki büstü önünde tören düzenlendi. Anma törenine, Kemal Aşık’ın ailesi, sevenleri, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt ve TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Enformasyon Dairesi Müdürü Feyzan Eriç, Arıkan TAK Yönetim Kurulu üyesi Züleyha karaman ve de halkımız katıldı..

..Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, Kemal Aşık’ın mezarına çelenkler konuldu.

7 Kasım 1925 tarihinde Sütlüce köyünde doğan Kemal Aşık, öğrenimini Kıbrıs İslam Lisesi ve Lapta’da tamamladı. 1943-1959 yılları arasında İngiliz Üsleri’nde Mali İşler Sorumlusu olarak görev yaptı. 1959’da Cyprus Broadcasting Corporation (CBC) Türkçe Haberler Bölümünde Amir Yardımcısı olarak göreve başladı. 1963’te kurulan Bayrak Radyosu’nun kurucuları arasında Amir Yardımcısı olarak göreve başladı. 1963’te kurulan Bayrak Radyosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Bozkurt ve Halkın Sesi gazetelerinde de çalıştı..

..1964’te TRT’nin Kıbrıs Muhabirliğine başladı. BRT’den emekli olduktan sonra TRT Muhabirliğini sürdürdü. 1982 yılından itibaren ise hayatını kaybettiği 18 Kasım 1989’a kadar Türk Ajansı Kıbrıs’ta Müdürlük görevinde bulunan ve Ajansın yasal statüye kavuşma sürecinde önemli adımlar atan Kemal Aşık; 1989 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 64 yaşında iken hayatını kaybetti.

Anma töreninde yaptığı konuşmada TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Kemal Aşık’ın; Ajansın Kurucusu Said Arif Terzioğlu’ndan sonra 7 yıl TAK Müdürlüğü görevini yürüttüğünü, gerektiğinde muhabirlik ve editörlük de yaparak saat mevhumu olmaksızın TAK’ın sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için büyük özveriyle çalıştığını vurguladı.

Kemal Aşık’ın, müdürlüğü döneminde hayata geçirdiği en önemli görevlerden birinin ajansta TAK’ta faaliyet göstermeye başlayan Rum basını olduğunu dile getiren Fehmi Gürdallı, Kemal Aşık’la tanışma ve çalışma şansı bulamadıklarını ancak onun hizmetlerini dinleyerek ve örnek alarak bugünlere geldiklerini söyledi..

.. TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, kendilerinin görevinin TAK’ı daha ileri taşımak ve gelecek nesillere de Kemal Aşık’ın öncülük ettiği gazeteciliği anlatmak olduğunu belirtti. Fehmi Gürdallı, Kemal Aşık’ın yanı sıra, 11 Kasım 1988’de hayatını kaybeden Said Terzioğlu’nu da rahmet ve minnetle andıklarını vurguladı..

..Lefkoşa Mezarlığında düzenlenen törenin ardından Kemal Aşık’ın ailesi, Aşık’ın hayata veda ettiği sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koydu.

Kemal Aşık’ı anlatmanın kolay olmadığını ve günler alabileceğini dile getiren Kemal Aşık’ın oğlu Semavi Aşık, büst önünde düzenlenen törende bu yılki anma töreninin kendisi için özel bir gün olduğunu kaydetti. Semavi Aşık; 14’ncü Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisine katılmak için adada bulunan dost ve arkadaşlarının da babasının ölüm yıl dönümünde düzenlenen törene katılabilmesinden duyduğu mutluluğu kaydetti..

..Uzun süre TRT’nin Kıbrıs Muhabirliğini yapan, BRT’nin yanı sıra Halkın Sesi ve Bozkurt gazetelerinde çalışan Kemal Aşık’ı ölümünün 35. Yıl dönümünde bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’la gayet iyi ilişkiler içinde olan Kemal Aşık için zaman mevhumu yoktu.

Kemal Aşık’ın ölümünün yıl dönümü vesilesiyle sayın Akay Cemal’ın 19 Kasım 2023 tarihli Kıbrıs Gazetesinde yer alan makalesinde “Devletimiz, Kemal Aşık Gibi Çalışabilmiş Olsaydı” başlıklı makalesinde ifade ettiği gibi Kemal Aşık için zaman mevhumu diye bir şey yoktu. Sabahın erken saatlerinde kalkar, gazete bayisi merhume Vedia Barut’a gider, günlük gazeteleri alır ve Ledra Palace kapısına götürürdü..

.. Türk gazetelerini Rum Polis Barikatına bırakır, Rum gazetelerini alır gelirdi. Diğer bir değişle orada gazeteler değiş tokuş yapılırdı..

..O günde tek kapı Ledra Palace kapısı idi ve oradan da BM Barış Gücü Askerleri ile Diplomatlar ve Gazeteciler geçebiliyordu..

O günde sayın Kemal Aşık, Rumca ve İngilizce “Cyprus Mail” gazetelerini Vedia Barut’a götürür, o da ilgili yerlere gönderirdi.

Rahmetli Kemal Aşık, Merkezi Postane’nin yanındaki binada BRT’ye çıkar, alelacele önemli haberleri tercüme ederek yayına hazırlardı..

..Sabahın erken saatlerinde Rum gazetelerini okuduğu için Rauf R. Denktaş’a çeşitli sorular yöneltir ve cevaplarını aldıktan sonra, Haber Bültenlerine önemli malzeme temin ederdi. Kemal Aşık bunlara ek olarak gazeteye köşe yazıları da yazardı..

..Keza Kemal Aşık; Temsilciler Meclisinin oturumlarını izler, notlarını alır, motosikletiyle Radyoya dönerek haberini hazırlardı.

Sonuç olarak; Kemal Aşık’ı bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhu Şad Olsun..

Kaynak (1): Akay Cemal; “Devletimiz Kemal Aşık Gibi Çalışmış Olsaydı” 19.11.2023 tarihli Kıbrıs Gazetesi

Kaynak (2): https:www.halkinsesikibris.com/kemal-asiki-olumunun-34-yil-donumunde-saygı-ile-anarken

Kaynak (3): Kaynak: Kıbrıspostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLER/n400543-kemal-asik-olum-yil-donumunde-anildi