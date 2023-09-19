Bisiklet Federasyonu’nda Genel Kurul 22 Eylül’de

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nda Olağan genel Kurul, 22 Eylül Cuma günü gerçekleştiriliyor.

Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Genel Kurul, Cuma günü 18.30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) kongre salonunda yapılacak.

Bisiklet Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Federasyonumuza Bağlı Dernek ve Kulüpler ile Kamuoyuna İlanen Duyurulur

Federasyonumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Eylül 2023 Cuma günü saat: 18.30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Raif Denktaş Caddesi Eziç yanı Göçmenköy – Lefkoşa adresinde yapılacaktır.

Toplantıya ilişkin olarak Federasyonumuza üye kulüp ve derneklere 05/09/2023 tarihinde ilgili yazı e-posta yolu ile iletilmiştir. Genel Kurul çağrısına ilişkin yazılan metin örneği aşağıda iletilmektedir. Genel Kurulumuza davet eder, özlemle bekleriz. Saygılarımızla”

