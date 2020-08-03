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Güney'de şüpheli yangınlar

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Güney'de şüpheli yangınlar

Güney Kıbrıs’ta hafta sonu şüpheli olduğu belirtilen bir dizi yangın çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İtfaiye Birimi yetkililerinin açıklamasına dayanarak, özellikle geçtiğimiz Cumartesi günü çeşitli bölgelerde çıkan ancak itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürülen yangınların “şüpheli” olduğunu yazdı.

Yangınlardan 2’sinin Güney Lefkoşa’ya bağlı Ay. Varvara bölgesi, 1 tanesinin ise Malunda Ay. Yoanni bölgesinde çıktığını kaydeden gazete, yangınların çıkış nedenlerinin, çeşitli bilgileri değerlendiren  polis  tarafından araştırılmakta olduğunu da belirtti.

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