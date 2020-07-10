Nüfus sayımı için evlere kapanmaya son

İçişleri Bakanlığı ile Değirmenlik Belediyesi arasında “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı. Projeyle, kişilere ait güncel adres bilgileri oluşturulacak, evlere kapanarak yapılan nüfus sayımlarına gerek kalmayacak

İçişleri Bakanlığı ile Değirmenlik Belediyesi arasında “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

MAKS projesiyle, kişilere ait güncel adres bilgilerinin, coğrafi bilgi sistemleri ve mekanların örtüştürülmesiyle geniş veri tabanının oluşturulması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla, evlere kapanarak yapılan nüfus sayımlarına gerek kalmayacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda 10.30’da gerçekleşen toplantının ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, e-devlet programının en önemli ayağı olduğu belirtilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesinde, kontrol ve denetleme maksatlı pilot bölge seçilen Değirmenlik Belediyesi ile stratejik iş birliği yapılması, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında birlikte çalışılmasının sağlanması amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü bünyesinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi için gerekli alt yapıyı oluşturacak olan MAKS Projesi kapsamında daha önce yapılan teknik çalışmalar sonucunda TÜRKSAT tarafından 2017’ye ait uydu görüntülerinin temin edildiği, Mobil 360 Panoramik Görüntü Çekimi ile MAKS Veritabanı Tasarımı ve Veri Entegrasyonu yapıldığı belirtildi. MAKS Saha Çalışması ve MAKS Veri Temini/Üretimi kapsamında ada genelinde sahadan adres verileri toplanması ve bu verilerin sayısal ortama aktarılması, birbirileriyle ilişkilendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Bakan Baybars, imza töreninde yaptığı konuşmada, 28 belediye ile ortak olarak yürütülen MAKS’ın devreye girmesiyle başta nüfus kayıt sistemi için gerekli dijital alt yapının sağlanacağını ve kamu yönetiminde pek çok alana sağlıklı, kapsamlı ve güncel hizmet sunulacağını açıkladı.

Baybars, MAKS Projesi ile temelde kişilere ait güncel adres bilgileri işlenerek, coğrafi bilgi sistemleri ve mekanların örtüştürülmesiyle oluşacak geniş veri tabanının kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında en önemli rehber olacağını söyledi.

MAKS Projesi kapsamında sahadan toplanan verilerin güncellenmesi, eksik olan mahalle, sokak ve hane numaralandırma çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Bakan Baybars, “Bugün, bu saha çalışmaları en hızlı şekilde tamamlayan belediyelerimizden biri olan Değirmenlik Belediyesi ile çok önemli bir iş birliği protokolüne imza atıyoruz” dedi. Baybars şöyle konuştu:

“Değirmenlik Belediyemizin bölge muhtarlarımızla birlikte yürütecekleri çalışmalarla MAKS Projesi için Pilot Bölge olarak belirlediğimiz Değirmenlik Belediyesi’nin saha çalışmasıyla oluşan verileri, bakanlığımızın nüfus sisteminde kayıtlı kişileri ikamet ettikleri adrese göre eşleştirecek, buna paralel olarak da Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri'nin sistemleri arasında veri alış verişi sağlanarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarımızı tamamlayacağız. MAKS Projesi’nin tamamlanmasıyla evlere kapanarak yapılan çağ dışı nüfus sayımlarıda artık tarihe karışacak.”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de konuşmasında, hükümetle yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaparak, e-devlet programının en önemli ayağı MAKS’ın çok önemli olduğunu ve bölge muhtarlarıyla yapacakları çalışma sonucunda vatandaşa çağdaş hizmet sunma konusunda ellerinde güncel, sağlıklı verilerin oluşacağını söyledi.

MAKS Pilot Bölge Projesi sonucunda Değirmenlik Belediye sınırları dahilinde hatalı kayıtların düzeltileceği, eksik olan kayıtların ekleneceği ve kişilere ait güncel adres bilgilerinin işlenerek, coğrafi bilgi sistemleriyle mekanların örtüştürülmesinin sağlanmış olacağı belirtildi.

MAKS projesinin hayat bulmasıyla oluşacak geniş veri tabanı sayesinde sadece Değirmenlik Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın daha verimli, kaliteli hizmet vermesini sağlamakla kalınmayacağı aynı zamanda birçok kamu kurum ve kuruluşlarının doğru, güncel veriler ışığında yapacakları analizlere ve çalışmalarda rehber kaynak yaratılacağı açıklandı.