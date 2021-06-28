Ev almak, asgari ücretliye hayal oldu

Ülkede ortalama bir apartman dairesinin fiyatı 60-65 bin sterlin civarında. Bugünkü kurlarla asgari ücretli bir genç bir apartman dairesi almak isterse 198 ay (17 yıl) yemeden içmeden bu daireyi ödemek zorunda





Herkesin hayalidir bir ev sahibi olmak… Ancak ülkemizde net 3 bin 828 TL olan asgari ücretle çalışan karı kocanın ev sahibi olması, banka faiz oranları ve mevcut ekonomik koşullarda neredeyse imkansız.

KKTC emlak piyasasında binlerce konut stoku birikirken, sektör ülkeye gelecek yabancı yatırımcının yollarını gözlüyor. Ancak, ülkede yaşayanlar özellikle de gençlerin büyük çoğunluğu başlarını sokacak bir konutu bulmakta zorlanıyor. Ülkede ortalama bir apartman dairesinin fiyatı 60-65 bin sterlin civarında. Bunun Türk Lirası ile karşılığı 730 bin-790 bine karşılık geliyor. Bugünkü kurlarla asgari ücretli bir genç bir apartman dairesi almak isterse 198 ay (17 yıl) yemeden içmeden bu daireyi ödemek zorunda.

Asgari ücretli çift, maaşlarının yarısını bankaya öderlerse aynı daireye ancak 60 yılda sahip olabiliyor. Günümüzde ne bu şartlarda geçinip kredi ödemek ne de herhangi bir bankadan kredi almak ise mümkün gözükmüyor. 10 yıllık kredilerde TL ve Sterlin faiz ücretleri evin ücretini ikiye katlıyor.

Asgari ücretle çalışan bir çiftin ev kurma hayali uzun vadeli kredilerle süslense de, yüksek faiz oranları ve tapu harçları bu mutluluğa gölge düşürüyor.

Ekonomi çevreleri durumun hiç de iç açıcı olmadığına işaret ederek, “hem TL faizleri çok yüksek hem de döviz fiyatları. Vatandaş yüksek faizle nasıl borçlansın, yüksek fiyatlı dövizle nasıl konut alsın” derken, Dünya’nın genelinde uygulanan mortgage sistemine işaret ediyor. Emlak ve inşaat sektörünün de çok istediği ve desteklediği mortgage sistemiyle, ülkede ev sahibi olmanın daha kolay hale geleceği vurgulanırken, bu konuda ilk adımın devletten gelmesi ve bu konuda gerekli yasaların çıkarılması isteniyor.

İngiltere ve Türkiye’de özellikle ilk kez konut alacaklar için çok cazip faiz ve vergi teşvikleri olduğunu hatırlatan emlakçılar “Ülkemizde mortgage sistemi mutlaka uygulamaya sokulmalı. Şu anda pandemi nedeniyle konut fiyatları düşük görülebilir ama planlandığı gibi ülke cazibe merkezi olursa, fiyatlar patlayacak. Ve sadece paralı yabancılar ve paralı yerliler konut sahibi olacak. Geliriyle başını sokacak evi satın alamayan gençlerimiz ise göç yollarına düşecek” dedi.

MORTGAGE NEDİR?…

Mortgage, (Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış) bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen finans terimidir. Basit anlatımla, iyi bir işe sahip olan herkes geliri ölçüsünde sağlanan krediyle konut alma şansına sahip oluyor. Bankaların ısrarla istediği “kefil” ise satın alınan konutun kendisi oluyor. Uygulamada konutun ödenmesi 25-30 yıla yayılıyor.



