9 Nisan 2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nikos Hristodulidis’i masada ‘Uzlaşı’ deyip adada Kıbrıs Türk halkını köşeye sıkıştırmaya çalışmakla eleştirdi ve “GKRY lideri Hristodulidis İki Yüzlü Bir Siyaset İzliyor” dedi.

Hristodulidis’in izlediği politikalara ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Rum lider Nikos Hristodulidis’in söylemlerini hayretle izliyorum. Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin huzurunda verdiği sözleri, adaya döner dönmez unuttu” dedi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hristodulidis şimdi çıkıp basının karşısında ‘Elimizde Anahtar Var, Stratejimiz Var” diyor. Peki o anahtar hangi kapıyı açıyor? O anahtar, Kıbrıs Türk Halkının temel insan haklarının gasp edildiği, haksız ve hukuksuz izolasyonların sürdüğü kapıyı açıyor. Ancak Kıbrıs Türk halkı artık o kapıdan geçmeyecek çünkü Kıbrıs Türk halkı, kapının eşiğinde kandırılarak bekletilmekten bıktı, ayni oyun defa defa üzerimizde oynandı. Zaman başkalarını memnun etme zamanı değil, zaman halkımızın iradesini ileriye taşıma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis’in, Cenevre’ye giderken “Müzakereleri kaldığı yerden başlatacak 5 maddelik öneriyle gidiyorum” diyerek kendi halkını büyük beklentilerle manipüle ettiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Peki orada ne sundu? 20 Ocak’ta ‘Paket’ diye duyurduğu , sözde 8 maddeyi yeniden okudu. Ardından Genel Sekreter’in Yardımcısı DiCarlo’nun önerisini çalmaya da teşebbüs etti. Geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren söylediklerine, sızdırdıklarına baktığımda görüyorum ki, çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu..

..GKRY lideri Hristodulidis’in genel tutumunun uzlaşıdan, çözümden yana olan bir liderin tavrı olmadığını vurgulayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Masada ‘Uzlaşı’ deyip adada “Kıbrıs Türk Halkını daha fazla nasıl baskı altına alırım” güdüsüyle hareket etmek , diplomasi değil, maskeli bir oyundur. Kıbrıs Türk halkı bu oyunu defalarca izledi. Crans Montana’da da ayni senaryoyu oynadılar. Masada söylediklerini adaya döner dönmez unutan bir liderle karşı karşıyayız” dedi..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: “Rum lider, ‘Kıbrıs Türk tarafı çözümü reddediyor’ diyerek uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Gerçek ise bambaşka. Kıbrıs Türk halkı, müzakere yoluyla bulunacak bir uzlaşıya taraftır. Anacak egemenliğinden, devletinden vazgeçip Rum’u ikna çabası içine girerek, karşı tarafın istediği tek egemenliğe dayalı bir uzlaşı müzakeresine girmeyecektir..

..Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis’in hedefi Kıbrıs Türk halkını Rum egemenliği altına almaktır. Bu, çözüm arayışı değil, dayatma siyasetidir. Hristodulidis, Crans Montana’dan bu yana değişen tek bir söylem geliştirmemekle kalmayıp tek hedefi kendisini mağdur gösterip, Kıbrıs Türk Halkını kendince baskı altında tutmaktır. Ama bilsin ki, Kıbrıs Türk Halkı bu oyuna gelmeyecektir..

..Hristodulidis’in algı operasyonlarına paralel söylemler geliştiren adayların varlığı , seçim sürecinde dikkatle izlenmelidir. “Seçilirsem Rum tarafının beklentilerini karşılayacağım” izlenimi veren bu adayların halkımıza nasıl bir gelecek vaad ettiğini sorgulamak zorundayız. Rum liderin baskıcı siyasetini Kıbrıs Türk Halkının egemenlik talebine bağlama cüretinde bulunanlar emin olsunlar, karşılarında haklarını talep eden halkımızı bulacaklar” ..

.. “Rum liderin tükenmiş Federasyon ısrarı, Kıbrıs Türk Halkını Rum egemenliği altına almayı amaçlayan bir oyundan ibarettir” diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve haklarını, Rum liderin belirleyeceği bir çerçeveye sıkıştırmanın, çözüm değil teslimiyet olduğunu kaydetti. Ama ne yazık ki , hala daha aramızda olası bir siyasi çözümle birlikte Federasyon gibi bir siyasi çözümü hedefleyenler vardır. Yazık hem de çok yazık..

Sonuç olarak; dün olduğu gibi bugün de Rum-Yunan ikilisinin öncelikli hedefi olası bir siyasi çözümle birlikte Enosis’e giden yolu açmaktır, Kıbrıs’ı Yunan adası yapmaktır. Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Rum-Yunan ikilisini tarihin derinliklerinden gelen Megali-İdea hayallerine hele bir dur demektir.

Kıbrıs Türk halkı olarak en başta gelen görevimiz bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve de anavatanımız Türkiye’nin de desteğinde tanınmasını sağlamaktır. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir siyasi çözüm ancak ve ancak Kıbrıs’ta var olan gerçeklerin kabulü ile mümkündür. GKRY’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıması Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir siyasi çözümü de beraberinde getirecektir.

Bu vesileyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mensuplarını, Mücahit Halkımızı , Kahraman Mehmetçiklerimizi bir kez daha saygı ile selamlıyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..