22.01.2025 tarihli Kıbrıs Gazetesine yansıyan haberlere göre; GKRY Lideri Hristodulidis’in masaya getirdiği 8 maddelik paketin sürecin ilerleme şansını önlemek ve dışarıya öneri yapmış gibi görünmek için yapıldığı ortaya çıktı..

KIBRIS, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın nezaretinde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmede 8 maddelik öneriler paketinin içeriğini araştırdı..

..Diplomatik Kaynaklar; Rum liderin, manipülasyon çabasıyla izlenim yaratmaya yönelik bu hamleyle amacının, masada herhangi bir ilerleme şansını önlemek ve dışarıya da öneri yapmış gibi görünmek olduğu vurgulanıyor..

..GKRY Liderinin kapılara ilişkin ortaya koyduğu unsurlar yeni kapı açılmasını önlemeye yönelik bir hamle olarak yorumlanıyor..

..Rum liderin 20 Ocak tarihinde, 8 fikirden oluşan sözde paketini ortaya koymasının 15 Ekim 2024 tarihinde BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğindeki gayrı resmi yemekte varılan anlayışa aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekiliyor. Zira, yemekte liderler Kıbrıs’ta yeni geçiş kapılarının açılabilmesini araştırmak üzere bir araya gelme konusunda anlaşmışlardı. Ancak Rum lider bu uzlaşının dışına çıkıp, kapı açılması konusunda başka fikirler de ortaya koyuyor..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu anlaşmanın gereği olarak iki taraf arasındaki özellikle Lefkoşa’da araçlı geçişlerde yaşanan tıkanıklığın aşılmasına yönelik ve ayni zamanda iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetleri artıracak Haspolat Kapısı önerisini tekrarlayarak, bunun önemi üzerinde durdu. Bunun yanında çok önemli bir açılım daha yaparak Rum lidere “Akıncılar Kapısını Da Açalım” teklifini götürdü..

..Akıncılar kapısı önemli çünkü öncelikle bölge halkının ve ayni zamanda bölgede yaşayan Rumların beklentisini de karşılayabilecek bir kapasiteye sahip. Akıncılar’a bir kapı açılması yıllardır dile getirilen bir talep. Kıbrıs adasındaki geçiş kapıları iki taraf arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve ihtiyaç bulunan iş birliği kültürünün de geliştirilmesi açısından büyük öneme sahip. Bu çerçevede Kıbrıs Türk tarafının iki önerisi de 2003 yılında açılan ilk kapıyla yaratılan ruhla birebir örtüşüyor..

..Türk tarafının aksine Rum liderin ortaya koyduğu ve entegre bütün bir paket olarak lanse ettiği öneriler , kapı anlayışını da ortadan kaldıracak stratejik ve ayni zamanda askeri avantaj sağlamaya yönelik transit koridorları içeriyor..

..Güney’den Güney’e geçiş koridorları öneren Rum tarafı, stratejik ve ayni zamanda büyük manevi öneme sahip Erenköy sahil şeridi ve ara bölgede bulunan Kiracıköy’den bir koridor açarak KKTC toprakları ve ara bölgenin büyük bir bölümünü kullanmak suretiyle Güney Lefkoşa’ya erişmek istiyor. Ayni durum, görüşmenin ardından basına sızdırılan paketin yorum açıklamalarında Akıncılar için de yatılıyor. Bunun karşılığında ise Haspolat’ın alışıldık şekilde bir kapı olarak açılması öneriliyor. Rum liderin kapılara ilişkin ortaya koyduğu unsurlar yeni kapı açılmasını önlemeye yönelik bir hamle olarak yorumlanıyor..

..8 madde içerisinde Pile ile ilgili maddeye dikkat çekiyor: “İnsancıl Yiğitler-Pile yolunu da bu unsurlara dahil ederek özellikle BM Barış Gücü kullanılarak bu yolun tamamlanması şartı olarak Rumlara Pile’nin kuzeyine gelme şansı verilmeye çalışılıyor. Yani insancıl 1300 metre yola karşılık Rum yerleşimlerini Beyarmudu platosuna taşıma çabası içerisindeler. Bunun kabul edilmeyeceği vurgulanıyor..

..Rum tarafı yıllardır Pile ve çevresine yollar, üniversiteler ve çeşitli binalara ara bölgeyi kullanarak inşa etti. BM,itiraz noktası olarak protesto ederek bu binaların yapılmasına göz yumdu. Konu Yiğitle-Pile yoluna gelince fiziki engel dahi her yola başvuruldu”..

..15 Ekim’de Hristodulidis tarafından ortaya konan kayıplar için Hakikat Komisyonu teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan diplomatik kaynaklar , bunun Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını olumsuz etkileyeceği ve KŞK’yi siyasallaştıracağı noktasına dikkat çekiyor..

..Sivil toplum üyeleri tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin bir danışma komitesi kurulması teklifinin sivil toplum kuruluşlarının doğasına aykırılık teşkil edeceğinin altını çizen diplomatik kaynaklar, gençler için iki toplumlu bir komitenin kurulması konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

Kıbrıs Türk tarafı mevcut 12 Teknik Komitedeki genç üyelerin sayılarının artırılması gerektiğini savunurken, Rum lider gençler için ayrı bir teknik komite öneriyor. Kıbrıs Türk tarafı gençliğin diğer konulardan ayrılamayacağını, her türlü konuya dahil olması gerektiğini ifade ederek Rum tarafının bu önerisini negatif ayırımcılık olarak yorumluyor”..

..KIBRIS’ın görüşlerine başvurduğu güvenilir diplomatik kaynaklar, Rum liderin sunduğu 8 maddelik önerilerin amacını şu sözlerle özetledi: Rum liderin manipülasyon çabasıyla izlenim yaratmaya yönelik bu hamleyle amaçladığı, masada herhangi bir ilerleme şansını önlemek, dışarıya da öneri yapmış gibi görünmektir.

..Kıbrıs Türk tarafının beklentisi masada Rum lidere de ifade edildiği şekliyle sadece kendine kazanım düşünmesi değil, iki tarafı da faydasına dokunacağı aşikar olan Haspolat ve Akıncılar Kapısı’nın açılmasına olumlu yaklaşmasıdır. Tüm bu tartışılan unsurlarda net ve tartışmasız olan en önemli olgu Liderlerin Genel Sekreter huzurunda anlaştıkları; yani yeni Geçiş Kapılarının açılması olasılığını konuşmak, ne savaş zamanını hatırlatan stratejik avantaj sağlamaya yönelik transit koridorları ne de daha önceden tartışılıp reddedilen konuları yeniymiş gibi ortaya koymaktır”

Sonuç olarak; Rum liderliği bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kabullenmek durumundadır. Rum liderliği Megali-İdea hayallerinin gerçekleşmesinin söz konusu olmadığını kabullenmek durumundadır.

Kıbrıs Türk Halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..