Geçtiğimiz hftanın Salı akşamı Merit Otel’de Gazino İşletmecileri Birliği’nin yemekli basın toplantısı vardı. Hemen hemen bütün gazeteciler oradaydı. Bu toplantının amacı, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasasının son tadilatlarını tartışmak ve Gazino işletmecilerinin ne denli sorunlar yaşadıklarını anlatmaktı. Esasında gazino işletmeciliği hiç de kolay bir iş değildir. Deneyim ister, inisiyatif ister ve en önemlisi para ister. Onunla beraber devamlı kamuoyunun kafasındaki karapara aklama sorunlarını göğüslemek ister.

Hatırlıyorum... Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, Türkiye’de kumarhane çalıştırmak yasak olunca, gazino işletmelerinin Kıbrıs’a kaymasının ekonomik yönden iyi bir rant olacağını ve turisme büyük katıları olduğunu söylemişti. Denktaş Bey’in amacı, KKTC’yi dünyaya açmak, siyasi ve ekonomik kimliğini kazanmaktı. Bir yerde hem ekonomimizi büyütmek, hem de KKTC’nin sesini dünyaya duyurmaktı. Dış ülkelere satılan ünlü film dizisi Kurtlar Vadisi’nde bile rol alması tanınma vesilesiydi. O kadar ince düşünüyordu.

Denktaş bey gazino işletmecileri Kıbrıs’a gelmeden, Kardeş Ocağı’nın arka odalarında sabahlara kadar kumar oynayan pek çok insana kafayı takmıştı. Sadece orada değil, kent merkezlerinde, Akdoğan ve onun gibi köy kahvelerinde de gizli kumar onayanlar vardı. Hatta Denktaş bey, bazı akrabalarından da Kardeş Ocağı’nın kumar masasından kalkmaması için mücadele etmişti.

Daha sonraki zamanlarda, yani ülkemizde gazino işletmeciliği yayılınca, zaman zaman Turizm ve Maliye Bakanlıklarına talimat verirdi.

“Kumarhaneleri denetleyin” derdi.

O günlerde ben de Turizm Bakanlığında etkin bir görevdeydim. Bu görevime ilaveten, Otellerin para ve pazarlama politikalarını belirleyen, yıldızlarını veren Oteller Encümeni ile Kumarhaneler Denetim Kurulu’nda da ayrıca görev yapmaktaydım.

Bir gün yine Denktaş Bey’den talimat gelmişti... Kumarhaneleri denetleyin diyordu.

Fakat gerçekte ortada bir çelişki vardı. Bir taraftan KKTC’yi yeni bir Las Vegas Yapacağız, öte taraftan onları denetleyeceğiz... Tuhaf değl mi?

Elbet denetlenecek ama kumarhane işlemelerine zarar vermeden.

Bu konuyu Denktaş Bey’le konuştuğumuzda bana şöyle demişti:

“Yahu Güvenir, benim denetleme talebim, ailesinin rızkını devamlı kumara basan ve sabahlara kaadar kumarhanelerden çıkmayan kişileredir. Elbette gazinolar bu ülkede bir rant kaynağıdır. Bir de öğrenciler...”

Nitekim görevden ayrılmadan son denetimimize Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mustafa Cemal’le beraber gitmiştik. Bütün denetleme kurulu üyeleri görev taksimi yapmıştık ve ekipler tümden sabahlara kadar gazinoları denetlemiştik.

Mustafa Cemal’le ben işe, Salamis Bay’den başlamış, sonra Palm Beach’e geçmiştik. Ondan sonra Girne ve Lefkoşa’yı denetlemiştik. Denetlememiz bittiğinde güneş yeni doğmuştu.

O denetimde bize çok tuhaf gelen bir durum vardı. Gazinolarda tek bir Kıbrıs’lı Türk yoktu.

Celebrity Otel’in sahibi dostum eski Con Aziz’e sormuştum.

“Aziz bey neden gazinolarda bu akşam hiç Kıbrıs’lı yok?”

O da bana gülümseyerek şöyle demişti:

“Siz denetim için toplantıya oturduğunuzda, Maliye’den bize kuşu uçurmuşlardı.”

Yani söylemek istediğim bu sektör tutarsız denetimleri ve uygulamaları kaldırmaz. Bu anekdotumu anlatmamın nedeni, gazino işletmeciliğinde nereden nereye geldiğimizi ve gazino işletmeciliğinden devletin hazinesine düşen muazzam parayı anlatmak içindi. Şimdi gelelim Gazino İşletmecileri Birliği’nin basın toplantısına...

Toplantıyı açan Birliği Başkanı Ahmet Arkın, gazino sektörünün katkıları olduğunu; bunun yanında turizme, istihdama KKTC ekonomisine çok önemli ivme ve katkı sağladığını belirtmiştir.

Gazino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan de şunlara ve pek çok hususa parmak basmıştır.

“Ülkede kayıtlı çalışanların yaklaşık yüzde 20’si gazinolu otellerdedir. Vergi ödeyen kurumların yüzde elli ikisinin de gazinolu oteller tarafından verilmektedir. Sektörün reel ekonomi içerisindeki büyüklüğü yıllık 1.2 milyon dolardır. Yeni düzenlemeyle gazino açma koşulları ağırlaştırılmış ve yapılacak 750 yatak kapasiteli otellere gazino izni verilecektir. Bazı kişilerce bu durum eleştirilse de gerçekte artık kent merkezlerinde arazi bulunmadığı ve bunun eleştiri konusu yapılmaması gerektiğidir.”

Ayhan Bey bu sektörün en duayen elemanlarından birisidir. Gazino işletmeciliği ve sektördeki sosyal dalgalanmaların ne olduğuna daparmak bastı.

Gazino işletmeciliğine girmek için hükümetçe konan ağır şartlara ve dünya gazino işletmeciliği ile ayakta kalıp büyük rant elde eden ülkelere değindi. Las Vegas ve Monte Carlo gibi...

Esasında yasanın adı “Şans Oyunları yasası”dır. Bu yasanın tadilatı için yapılan telkinler, maalesef hiçbir siyasiyi harekete geçirmedi.

İsim vermek gerekmez... O siyasilere demiştim ki...

“Yahu bu yasaya bir tadilat yapınız. Kıbrıs’lılara gazinolara girmek yasak. Ne bu hal? Yaşını başını almış, bir ayağı çukurdaki insanlar hayatlarının son zevkini gazinolarda çıkarıyorlar. Düzeltin bu yasayı. Bu vatan için yıllarca cephede savaşan, bu toprakların vatan olması için her türlü mücadeleyi veren bu yaşlı insanları düşünün.”

.Beşbuçuk yıl cephede savaşan, ülke çıkarları için gazetelerde milli çıkarlar üzerine yazılar yazan, memlekete hayırlı evlatlar yetiştiren, tam 18 kitap yazan ve kültürümüze katkı koyan ben ve benim gibiler gazinolara giremeyecek ve Türkiye’den gelen turistlerden tutun da Araplara çoraplar ve en önemlisi güneyden gelen Rumlara kadar herkes gazinoda keyif yapacak, sen de polisle köşe kapmaca oynayacaksın. Bundan büyük saçmalık olamaz.

Siyasiler bu yasada Kıbrıslıların giriş yasağını kaldırırlarsa siyasi kayba uğrayacaklarını düşünürler.

Son yasa tadilatı ile gazinoda yakalanan Kıbrıslılar her defasında 50 euro ödeyecekler (AB üyesi olmadıkları halde, maalesef TL değil de euro). Bu TL’ye hakaret değil mi?

Gazinocular Asbaşkanı Ayhan bey’in iki ifadesine ve açıklamalarına çok hak verdim.

Birisi bağımlılık tablosu, ikincisi gazinoya girmenin bir nevi ruhsal terapi olduğudur.

Yani söyleyecek ve yazacak o kadar çok şeyimiz var ki...

Gazino işletmecilerini kutluyorum böyle bir savaş verdikleri ve devletin hazinesine okkayla parayı yatırdıkları için.