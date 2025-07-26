Gazze’de bebekler açlıktan ölüyor, anneler çaresiz!

Bu acı tabloya Kıbrıs Türkleri hiç yabancı değil; hafızalardaki acı gerçeği hatırlatıyor.

İsrail'in Gazze’ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı, Kıbrıs’ta Makarios

1964-1969 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yaşattı; Kıbrıs Türkleri dar bölgelere sıkıştırıldı, barikatlarla ablukaya alındı, süt tozu da dahil tüm yaşam malzemelerinin Türklerin yaşadığı bölgelere girmesi engellendi... Makarios’un boğucu ablukası bugünün Gazze’sinde yaşanıyor. Kıbrıs Türkleri için o acı ve vahşet dolu dolu yıllar 20 Temmuz 1974’te son buldu! O günlerin tanıkları hayattadır.

İsrail’in Gazze’de devam kuşatması artık öyle bir hâl aldı ki, insanlar, bebekler açlıktan ölüyor. Uluslararası kamuoyu sağır ve dilsiz, vicdanlar kararmış,

Üstelik benzer bir kayıtsızlık hâli Kıbrıs’ta da devam ediyor. Limasol ve Baf’ta meydana gelen büyük yangın karşısında Kıbrıs Türk tarafı insani yardım önerisinde bulunuyor; ancak Rum yönetimi bu yardım teklifini kibirle geri çeviriyor. Geçmişte yok etmeye çalıştığı bir halkın yardımına bile tahammül gösteremeyen kibirli bir tavır bu.

Bu ret, yalnızca bir yardım teklifinin geri çevrilmesi değil; geçmişte yaşanan ayrımcılığın ve düşmanlığın hâlâ sürmekte olduğunun da bir göstergesi.

*