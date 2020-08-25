Yalova efsanesi, kulübünde

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yalova’da teknik adam belirlenirken, teknik adamlığa Ahmet Zaifoğlu (Minikçe) getirildi.

Yalova kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün yetiştirdiği ve Kıbrıs Türk futboluna kazandırdığı, uzun yıllar Yalova aşkıyla kulübümüzde top koşturan Ahmet Zaıfoğlu şimdi de teknik direktörümüz olarak kulübümüzde görev yapacak.

Ahmet Zaifoğlu'na yeni görevinde başarılar diler ve yuvasına geri döndüğü haberini taraftarımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız.”

Bu arada Yalova’nın eski milli futbolcularından Özkan Mertekçi ise kulübün sportif direktörlüğüne getirildi.



