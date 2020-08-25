Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın

Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde saat 13.30 sıralarında bir makinist atölyesinde başlayan yangın bölgede panik yarattı.

Metgin Fabrikası arkasında bulunan atölyede henüz nedeni belli olmayan yangında etrafı kara dumanlar sardı.

Burada yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu için büyük tedirginlik yaşandığı bildirildi.