Karşıyaka, tek golle yarı finalde

Hakemler: Kerem Eran, Serkan Özdenkci, Cenk Aras Özfuttu
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Halil, Kasım (DK 79 Fırat), Adil (DK 86 Doğan Alp), Hüseyin Deynekli, İlyas, Kağan (DK 62 Semih), Barkın, Ulaş, Mustafa Vardi, Erhan.
Miracle Karşıyaka: Erdoğan, İlker İnceler, Azat, Sena, Ahmet Hatay, Mustafa Süzgen (DK 90+1 Aksel), Rahmi, Diatta (DK 90+3 Mehmet Göktaş), Toykan, Ahmet Kara (DK 46 Sertan), Billy.
Gol: DK 56 Sertan (Miracle Karşıyaka).
Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Miracle Karşıyaka konuk olduğu Miracle Değirmenlik’i Sertan’ın golü ile mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
13.DK: Sol kanattan çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında Mustafa Vardi’nin son çizgiden yaptığı ortada Erhan’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
16.DK: Çabuk gelişen bir başka Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın pasında topla buluşan Hüseyin Deynekli’nin ceza alanına girer girmez vuruşunda top üstten auta gitti.
20.DK: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest atışta Kasım’ın vuruşu kaleci Erdoğan’da kaldı.
21.DK: Miracle Değirmenlik’in çabuk gelişen atağında aldığı topla ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin vuruşu kaleci Erdoğan’da kadı.
24.DK: Miracle Karşıyaka atağında Billy’nin ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Hasan Piro iki hamlede kontrol etti.
45.DK: Miracle Karşıyaka’nın yeni bir atağında Toykan’ın vuruşu kaleci Hasan’da kaldı.
53.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında savunma arkasına sarkan Hüseyin Deynekli’nin dar açıdan vuruşunda top yan direğe çarparak dışarı gitti.
56.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Karşıyaka atağında Sertan topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.0-1
76.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Sertan’ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte Miracle Karşıyaka adını yarı finale yazdırdı.
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