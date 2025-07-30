Üç-beş yıl önce, ABD İsrail-Filistin sorununu çözmek için iki devletli çözüm önermişti. Hatta o dönem, İsrail-Filistin için iki devletli çözüm öneren ABD, barış içinde 42 yıl yan yana yaşayan Rum Kıbrıs Cumhuriyeti ve KKTC için neden iki devletli çözüm önermedi sorusuna yanıt bulunamamıştı. Şimdi, Fransa Filistin’i tanıma kararı almış… Fransa’nın hiçbir uluslararası sorunda başarılı politikalarla sonuca gittiği söylenemez. ABD ve İsrail Fransa’nın iki devletli çözüm önerisine karşı çıktı. Bu red çıkışı bekleniyordu zaten… İlginçtir, İngiltere ve Almanya’nın da Filistin’i tanıma konusunda adım atabilecekleri haberleri yayılmaya başladı bile… Güvenilir bir gazete olarak bilinen İngiliz Financial Times, İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy’nin Filistin’in tanınmasından yana olduğu haberini açıkça bildirdi. Bu arada İngilizlerin İşçi Partisi’nin çoğunluğunun Filistin’i tanıma kararını desteklediği vurgulandı…

Gerçek şu ki, İngiliz dış politikası daima olduğu gibi “ne suya dokun ne de sabuna…” mentalitesi ile yönlendirilmektedir. Yani, İngilizlerin Filistin’i tanıma konusunda herhangi bir adım atmayacağını şimdiden iddia edenler çoğunlukta… Almanlar ise kısa vadede Filistin devletini tanıma planları olmadığını hükümet sözcüsünün açıklamasıyla duyurdu. Kısacası, Fransa Filistin’i resmen tanıyan tek devlet olarak kalabilir. Kimbilir… Belki bir gün iki devletli çözüm Kıbrıs adasında da gerçekleşebilir… Fransa’nın Filistin’i tanıması, KKTC’ye de tanınma yolunu açabilir. Rumların düşmanca politikaları korkunç bir kabus gibi yolumuzu kesmeye devam etmekte ve bu çözümü sürekli engellemektedir. KKTC Devleti ve Halkı tanınmaya odaklanırsa beklenen tanınma kesin gerçekleşir.