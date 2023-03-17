Yunanistan’da öfke dinmiyor

En az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla sarsılan Yunanistan’da on binlerce çalışan, hükümeti protesto etmek için iş bıraktı, eylemciler polisle gösteriler çatıştı



Atina’da 25 bin kişi eyleme katıldı.

28 Şubat'ta yaşanan tren kazasından hükümetin ihmalini sorumlu tutan sendikalar, günlerdir grevler düzenleyerek hükümeti protesto etti. Dün düzenlenen greve özel sektör ve kamu sendikaları da destek verdi.

Kamu kurumları ve okullar grev nedeniyle dün kapalı kaldı. Taksiciler ve

Eylemlerde polisle gösteriler çatıştı. Polis Molotof kokteyli atan göstericilere göz yaşartıcılarla karşılık verdi.

Yunanistan'da en az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasını protesto etmek amacıyla on binlerce çalışan dün greve gitti.Atina’da 25 bin kişi eyleme katıldı.28 Şubat'ta yaşanan tren kazasından hükümetin ihmalini sorumlu tutan sendikalar, günlerdir grevler düzenleyerek hükümeti protesto etti. Dün düzenlenen greve özel sektör ve kamu sendikaları da destek verdi.Kamu kurumları ve okullar grev nedeniyle dün kapalı kaldı. Taksiciler ve metro çalışanlarının da destek verdiği grev, ulaşımı felç etti. Birçok uçuş da iptal edildi.Eylemlerde polisle gösteriler çatıştı. Polis Molotof kokteyli atan göstericilere göz yaşartıcılarla karşılık verdi.