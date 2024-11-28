24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun..

24 Kasım, Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde “Başöğretmen” sıfatını alması vesilesiyle, 1981 yılından beri 24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bu vesileyle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik ünvanının verildiği günün yıl dönümünde varoluş ve özgürlük mücadelemizin mihenk taşlarından olan fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü yürekten kutlarım.

28 Mayıs 1928 tarihinde TBMM ayni yılın 1 Haziran tarihi itibarı ile resmi daire ve kuruluşlarda uluslararası rakamların (1,2,3) gibi kullanılmasını belirten bir yasayı yürürlüğe koymuştur. Bu yasa ile beraber Harf Devrimi için de komisyon kurulması kararlaştırılmıştır..

..Bu Komisyon böylesine ciddi bir değişimin 5 ile 15 yıllık süreçte hayata geçebileceği ihtimali üzerinde dursa da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu Ya Üç Ayda Olur Ya Da Hiç Olmaz” dediği söylenir. Komisyon tamamladığı yeni Alfabe çalışmalarını 9 Ağustos 1928 tarihinde CHP tarafından Gülhane’de düzenlenen Galaya takdim edildi..

..Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeni Alfabeyi Ağustos ve Eylül 1928’de bir çok ilde halka tanıttı. Bu esnada Alfabeye yeni eklentiler oldu. 8-25 Ekim 1928 tarihleri arasında tüm resmi görevliler, yeni Türk Alfabesi sınavına tabi tutuldular. 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk Alfabesi kabul edildi ve Harf Devrimi gerçekleşmiş oldu. Anavatanımız Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı “Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanunun kabul edilmesinin ardından 3 Kasım 1928 günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin hemen sonrasında bu gelişmeler Kıbrıs Türk halkına da yansıyacaktı..

..O günde anavatanımız Türkiye’de Harf Devrimi ile ilgili yaşananlar ‘Söz’ Gazetesi aracılığı ile Kıbrıs Türk Halkına günü gününe yeni Türk harfleriyle yazılarak duyurulmaktaydı. Kıbrıs’ta başta Lefkoşa olmak üzere kazalarda ve köylerde kurslar düzenleniyordu. O günde Kıbrıs’ta yeni Türk harfleri ile basılan ‘SÖZ’ Gazetesinin ardından ‘BİRLİK’ Gazetesi de yeni harflerle yayına geçiyordu. Yine 1934 yılında Kıbrıs’ta Masum Millet Gazetesi yayınlanmaya başlıyordu..

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel yenilikler yapmıştır. Ulu Önder Atatürk’ün “Öğretmenler, Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır” demekle öğretmene verdiği sorumluluk son derece büyüktür.

..Türk Kurtuluş Savaşı sonrası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “İşte Memleketi Kurtardınız, Şimdi Ne Yapmak İstersiniz” diye sorulduğu zaman o, “Eğitim Bakanı Olarak Milli İrfanı Yükseltmeye Çalışmak En Büyük Emelimdir” diyerek eğitim ve öğretim ve de öğrenimin büyük önemine dikkat çekmiş ve bu alanda köklü değişikliklere imza atmıştır..

..Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Eğitim ve Öğretim, Kalkınmanın Temel Şartıdır Ve De Bu Da, Bu Toplumun Dünya Üzerindeki Yerini Belirlemektedir” diyordu.

Latin Alfabesinin kabul edilmesinin hemen ardından 24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mektepleri ile okuma, yazma seferberliği başlatılmış ve de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu çalışmalara Başöğretmen sıfatıyla katılmıştır. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. Doğum Yıl Dönümü olan 1981 yılından beri “Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Anavatanımız Türkiye’de 24 Kasım 1928 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Millet Mektebi Talimatnamesinin 4. Maddesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’i ‘Başmuallim’ olarak yasalaştırmıştır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Günümüzde Anavatanımız Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askeri İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.

Bakanlar Kurulu Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği” ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesinin yayınlanması ile resmileşmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. Doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun Başöğretmen oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 26 Şubat 1981’de resmi gazetede yayınlanan “Öğretmenler Günü” kutlama yönetmeliği ile Öğretmenler gününün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.

24 Kasım Öğretmenler Gününü ilan eden dönemin TC Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, ilk 24 Kasım kutlama mesajında öğretmenlere şöyle sesleniyordu: “Sevgili öğretmenler, 24 Kasımlar sadece Öğretmenler Günü olarak anılmasın, bugün ayni zamanda en büyük öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerinin gerçekleşmesi günü olsun. Ayrıca bugün, birlik ve beraberlik ve bütünlük içinde yarının çocuklarının Atatürk’ün özlediği şekilde yetiştirildiklerinin de ant günü olsun. Bu vesileyle hepinize mutlu ve aydınlık yarınlar diler, sevgiler sunarım” demişti.

24 Kasım, anavatanımız Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Öğretmenler Günü” olarak kutlanan ve öğretmenlerin toplumda bir yere sahip olduğunu vurgulayan özel bir gündür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de “Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanını kabul etmesinin anısına seçilmiştir. Atatürk’ün bu ünvanı kabul etmesi, öğretmenliğin toplumda ne denli değerli olduğunu ve öğretmenlerin ülkesinin geleceği için ne kadar önemli olduklarını vurgular.

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin mesleklerindeki fedakarlıklarını ve emeklerini takdir etmek için bir fırsat sunar. Öğretmenler, toplumun en değerli varlıkları olan çocukların eğitiminde önemli bir rol oynarlar. Onlar bilgi ve değerlerin aktarılmasında rehberlik ederken, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunurlar.

Bu özel gün, öğretmenlerin saygınlığını arttırır ve toplumda eğitimin önemini vurgular. Öğretmenler Günü, öğretmenlerin eğitimindeki rolünü hatırlatır ve de ayrıca; öğretmenlere olan minnettarlığımızı ifade etmek ve onların emeklerini takdir etmek için bir fırsat sunar. Öğretmenler Günü, geleceğin aydınlık ve bilinçli bireylerini yetiştiren öğretmenlerimize olan saygımızı ve sevgimizi ifade etmenin bir yolu olarak önemli rol oynar.

Sonuç olarak; sahip olduğu kimlik yapısını İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde korumaya adeta mecbur edilen Kıbrıs Türk halkının, Türk kimliğinin korunmasında ve yaşatılmasında öğretmenlerin çok önemli rolü vardır.

Öğretmenler, Kıbrıs Türk Halkının sosyo-kültürel yapısının gelişmesinde, siyasal mücadelelerde, askeri alanlarda büyük hizmetler vermişlerdir. Kıbrıs Türk Halkının bugünlere gelmesinde öğretmenlerin verdiği desteğin büyük önemi vardır.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun..

Kaynak: 1- Kaynak: milliyet.com.tr/harf-devrimi-ne-zaman-kabul-edildi-molatik-1152/

Kaynak : 2-https:klusemims.klu.edu.tr/24-kasim-ogretmenler-gunu-anlam-ve-onemi

Kaynak : 3-https://en.wikipedia.org/wiki/World_Teachers%27_Day