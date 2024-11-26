24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun…

Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizi onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere karanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun ..

Dünya Öğretmenler Günü, “Dünya eğitimcilerini takdir etme, değerlendirme ve iyileştirme” üzerine odaklanmayı ve öğretmenler ve de öğretimle ilgili konuları ele alma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğretmenler Günü, Hükümetler Arası Özel Konferansı’nın sona erip UNESCO Temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Dünya Öğretmenler Günü, öğretmenlerin çalışmalarını kutlamak için her yıl 5 Ekim’de düzenlenen uluslararası bir gündür. 1994’te kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tavsiye kararının imzalanmasını anmaktadır.

1981 yılından bu yana kutlanan Öğretmenler Günü, 11 Kasım 1928’de Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. Doğum Yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıl dönümlerinde anavatanımız Türkiye’de tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir..

..Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanını aldığı gün Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiş ve Türkiye’de her yıl bu tarih yeni nesilleri yetiştiren bu kutsal mesleği icra eden öğretmenlerimizin öneminin ön plana alınarak kutlandığı gün olarak bilinmektedir..

Bakanlar Kurulu Mustafa Kemal Atatürk’e “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” ünvanını vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesinin yayınlanması ile resmileşmiştir.

Gelinen noktada Atatürk’ün 100. Doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun “Başöğretmen” oluşunun yıl dönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1922’de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü kutlama yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

..Kendi Kültürel ve tarihi özelliklerine okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler “Öğretmenler Günü” olarak belirlenmiştir. Örneğin; 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suuidi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır..

..Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 yılında Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü , 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü ülkesine göre değişir. Örneğin, Azerbaycan’da her sene 5 Ekim günü Uluslararası Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor..

..Avustralya’da Öğretmenler Günü, Ekim ayının son Cuma günü kutlanır. UNESCO tarafından Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanması tavsiye edilen 5 Ekim’de Avustralya’da genellikle okullar tatil olduğu için Ekim ayının son Cuma günü Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir..

..Hindistan, Öğretmenler Günü’nü 5 Eylül’de kutlar. Bu tarih, eski Hindistan Devlet Başkanı ve öğretmeni Dr. Sarvepalli Radhakishan’ın doğum günüdür. Dr. Radhakrishan 1962’de Hindistan Cumhurbaşkanı olunca öğrenciler ve arkadaşları onun doğum gününü kutlamalarına izin vermesi konusunda kendisine isteklerini danışmıştır. Dr. Radhakrishan da yanıt olarak “Benim Doğum Günümü ayrıca kutlamak yerine, 5 Eylül Öğretmenler Günü olarak kutlansa bu benim kendi gurur günü ayrıcalığım olur” demiştir..

..Bugün Hindistan’da tatil değildir. Bu gün bir kutlama günü olarak kabul edilip öğrenciler normal normal bir günmüş gibi okula gider, olağan etkinlikler ve dersler, kutlama aktiviteleriyle birlikte teşekkür ve hatırlama da içerir. Bazı okullarda bu günde öğretmenlerin sorumluluklarını son sınıf öğrencileri alarak öğretmenlerinin kıymetini bildiklerini onlara gösterirler. Geleneksel olarak, Hintler öğretmenlere çok büyük bir saygı ve onur barındırmışlardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Öğretmenler Günü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının kararları doğrultusunda anavatanımız Türkiye’de de geçerli olan 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.

Malezya’da Öğretmenler Günü 16 Mayıs’ta kutlanır. Peru’da 1953 yılından bu yana 6 Temmuz’da, Slovakya’da 28 Mart’ta kutlanır.

Anavatanımız Türkiye’de 24 Kasım 1928’de Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği” ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet mektepleri Talimatnamesinin yayınlanması ile resmileşmiştir..

..Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. Doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun “Başöğretmen oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 26 Şubat 1981’de Resmi gazetede yayınlanan “Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği” ile Öğretmenler Gününün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi..

..24 Kasım Öğretmenler Gününü ilan eden dönemin devlet başkanı Orgeneral Kenan Evren , ilk 24 Kasım kutlama mesajında öğretmenlere şöyle seslendi:

“Sevgili öğretmenler, 24 Kasımlar sadece Öğretmenler Günü olarak anılmasın, bugün ayni zamanda en büyük öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerinin gerçekleşmesi günü olsun. Ayrıca bugün, birlik ve beraberlik ve bütünlük içinde yarının çocuklarının Atatürk’ün özlediği şekilde yetiştirildiklerinin de ant günü olsun. Bu vesileyle hepinize mutlu ve aydınlık yarınlar diler, sevgiler sunarım” demişti.

İngiliz Sömürge Yönetimi, sömürge politikalarını tatbik edebilmek için mücadele ederken Kıbrıs Türkleri de bu politika karşısında varlığını korumak ve devam ettirebilmek için eğitimi bir araç olarak kullanmışlardır.

Sonuç olarak; bir bakıma Kıbrıs Türk Halkı, sahip oldukları kimlik yapısını İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde korumaya adeta mecbur edilmişlerdir. Gerçek şu ki; Kıbrıs’ta Türk kimliğinin korunmasında ve yaşatılmasında öğretmenlerin önemli rolü vardır.

Öğretmenler, Kıbrıs Türk halkının sosyo-kültürel yapının gelişmesinde, siyasal mücadelelerde, askeri alanlarda büyük hizmetler vermişlerdir. Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde öğretmenlerin verdiği desteğin büyük önemi vardır.. YARIN DEVAM EDECEK