Gazi Mustafa Kemal ve dava arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak bastıkları 19 Mayıs günü; günümüzde anavatanımız Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız bir kez daha kutlu olsun..

1.Dünya Savaşı sonrası, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondoros Mütarekesinin imzalanması ile birlikte İtilaf Devletleri tarafından Anadolu’da işgaller başlarken Türk Milleti için “Milli Mücadele” zorunlu hale gelmişti.

Mondoros Mütarekesinin imzalanmasından bir gün sonra Adana’ya gelerek Yıldırım Ordularını devralan Mustafa Kemal Paşa “Savaş Müttefikler İçin Bitmiş Olabilir; Ama Bizi İlgilendiren Savaş; İstikbalimizin Savaşı Şimdi Başlıyor” sözleri ile “Milli Mücadelenin” başladığını işaret ediyordu.

Nitekim, “Milli Hudutlarımız Dahilinde Hür ve Müstakil Yaşamak İstiyoruz” diye dünyaya haykıran Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a dönerek çalışmalarına başlıyordu.

Yahya Aksoy “Milli Mücadele” başlıklı makalesinde: Milli Mücadele’nin başlangıcını Çanakkale Savaşlarına ve düşmana ilk kurşunun atıldığı tarihlere götürenler de bulunmaktadır. Elbette ki bunlar heyecan ve umut veren ilk kıvılcımlardır.

30 Ekim 1918 Mondoros Ateşkes Antlaşması ile Anadolu ve Trakya işgale açık bir duruma gelirken, 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar; İngiliz Donanması desteğinde İzmir ve bölgesini işgal etmeye başlıyordu. O günde Türk yurdu bütün yönlerden düşman saldırısı ile karşı karşıya kalırken, Mustafa Kemal ve dava arkadaşları 16 Mayıs 1919 Cuma günü Bandırma Vapuru, Samsun’a gitmek için Galata Rıhtımından hareket etti. İngiliz kontrolü için, Kız Kulesi açıklarında bir saat kadar bekler ve nihayet hareketinden 4 saat sonra Boğaz’dan çıkabiliyordu. Bandırma Vapurunda 48 kişi vardı; bunlardan 23’ünü Mustafa Kemal Paşa ile karargah mensupları, subay, 25’ni de Er ve Erbaşlar teşkil ediyordu..

..Karadeniz’de hava kötü ve deniz dalgalı idi, buna rağmen tecrübeli kaptan İsmail Hakkı Durusu yoluna devam etti ve 17 Mayıs 1919 günü gecesi saat 09.30 sularında İnebolu’ya ulaştı. İnebolu’da bir süre demirledikten sonra tekrar hareket edildi ve 18 Mayıs öğle saatlerinde Sinop’a varıldı. Mustafa Kemal Paşa, Dr. İbrahim Tali, Dr. Refik Saydam ve yaverler Sinop’a ayak bastılar. Gerekli ziyaretler yapıldıktan sonra Samsun için yolculuk başladı ve 19 Mayıs 1919 sabahı saat 06.00’da Samsun’a vardılar. O günde, Limandan bir kayıkla gelen Binbaşı Mahmut Ekrem Bey, Mustafa Kemal Paşa’yı selamladı ve Samsun’un Reji-tütün İskelesine çıkardı.

19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan; anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin resmi bayramıdır.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında ‘Gazi Günü’ adı altında Samsun’da kutlanmış ve de 24 Mayıs 1935’te “Atatürk Günü” adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş’ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadında kutlanan bu ilk 19 Mayıs; Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmişti.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresinde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri oy birliği ile kabul edilmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan bu ulusal bayram, 12 Eylül darbesinden sonra “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” adını almıştır.

Gerilere dönüp bakacak olursak; Mondoros Mütarekesinin 30 Ekim 1918’de imzalanması ile birlikte İtilaf Devletleri tarafından Anadolu’da işgallerin başlaması ile birlikte Türk Milleti için “Milli Mücadele” zorunlu hale gelmişti.

07 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri, Yüksek Konseyi’nin aldığı karar uyarınca 15 Mayıs 1919’da İngiliz Donanması desteğiyle İzmir’e ayak basan Yunan Askerlerinin bölgeyi işgal etmelerinin ardından 21 Haziran 1919’da İtilaf Devletleri Türk milletinin direnişini kırmak için İzmir’de bulunan Yunan Askerlerini Anadolu içlerine sürmeye karar vermesiyle birlikte Balıkesir, Bursa, Uşak ve de Trakya; kısa sürede Yunan ordusu tarafından işgal edilecekti.

21-22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Tamimi’nde “Vatan’ın Bütünlüğü, Milletin İstikbali Tehlikededir”, Milletin İstiklalini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır” denilirken 23 Temmuz-07 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi’nde, “Ulusal Sınırlar İçinde Vatan Bir Bütündür, Parçalanamaz”, “Manda ve Himaye Kabul Edilemez” deniliyordu..

..Yine 04-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nde Milli Sınırlar İçinde Vatan Bölünmez Bir Bütündür, Parçalanamaz” denilirken alınan kararlar yeni Türk Devletinin Kuruluşuna temel olacaktı. Yine bilindiği üzere o günde Mustafa Kemal Paşa: “Tek Egemenlik Vardır, O Da Milli Egemenliktir. Ülkeyi Yine Ulusun Kendisi Kurtaracaktır” diyordu.

27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. Böylece Türk yurdu ve yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyor ve de Ankara, Türk Kurtuluş Savaşının merkezi oluyordu.

Bu süreçte arka arkaya kazanılan I. İnönü Zaferi (10 Ocak 1921), II. İnönü Zaferi (31 Mart 1921), Sakarya Meydan Muharebesi (13 Eylül 1921), ile Türk yurdunun düşmandan temizlenmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. 26 Ağustos 1922’de gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk İstiklal Harbinin son safhasında 30 Ağustos Meydan Muharebesi sonucu Yunan ordusunun önemli bir bölümü etkisiz hale getirilmiştir. Böylece kesin sonuç 5 gün içinde elde edilmiş ve hazırlanan plan başarı ile uygulanmıştır..

Netice itibarı ile düşman 9 Eylül 1922’de Ege Denizi’ne döküldü. 11 Ekim 1922’de gerçekleşen Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanırken Türk milletinin bağımsızlığı onaylanıyor ve de 30 Ekim 1918 Mondoros Ateşkes Anlaşması da geçerliliğini kaybediyordu.

Netice itibarıyla ; Lozan Antlaşması ile yeni Türk Devleti ve Misak-ı Milli, düşmanlarımız tarafından resmen kabul edilirken; askeri zaferler, siyasi zaferlerle taçlandırılıyordu..

29 Ekim 1923’te çağdaş ve demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi ve de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün her vesileyle dile getirdiği “Milli Egemenlik” fikri tam anlamıyla gerçekleşirken Türk milleti varlığını bütün dünyaya kabul ettiriyor ve de Türk Devleti tam bağımsızlığına kavuşuyordu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; 23 Nisan 1921’de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı’nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa 1929’da Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.. Bu vesileyle başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm dava arkadaşlarını, kahraman Mehmetçiklerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz, saygıyla selamlıyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene..

Türkiye Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..