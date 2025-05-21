19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız bir kez daha kutlu olsun..

Beşiktaş’ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadında kutlanan ilk 19 Mayıs; Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi’nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal edilmesi için “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve “Spor Bayramı” olarak kutlanan bu ulusal bayram, 12 Eylül darbesinden sonra “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” adını almıştır.

19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan; Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramıdır.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun’da kutlanmış, 24 Mayıs 1935’te ‘Atatürk Günü’ adı altında Samsun’da kutlanmış ve de ayni gün Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır.

Beşiktaş’ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı’nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresinde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir..

.. Kongrede oylanan bu öneri oy birliği ile kabul edilmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı, 12 Eylül darbesinden sonra “Atatürk’ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı” adını almıştır.

19 Mayıs, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır.

Gerilere dönüp bakacak olursak; Mondoros Mütarekesinin 30 Ekim 1918’de imzalanması ile birlikte İtilaf Devletleri tarafından Anadolu’da işgallerin başlaması ile birlikte Türk milleti için “Milli Mücadele” zorunlu hale gelmişti.

07 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri, Yüksek Konseyi’nin aldığı karar uyarınca 15 Mayıs 1919’da İngiliz Donanması desteğiyle İzmir’e ayak basan Yunan Askerlerinin bölgeyi işgal etmelerinin ardından 21 Haziran 1919’da İtilaf Devletleri Türk milletinin direnişini kırmak için İzmir’de bulunan Yunan Askerlerini Anadolu içlerine sürmeye karar vermesiyle birlikte Balıkesir, Bursa, Uşak ve de Trakya; kısa sürede Yunan ordusu tarafından işgal edilecekti!..

Anavatanımız Türkiye’nin, bütün yönlerden düşman saldırısı ile karşı karşıya kaldığı o günlerde dava arkadaşları ile birlikte 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Paşa, Samsun’da çakan bir meşale oluyor ve de Anadolu insanı Mustafa Kemal’in önderliğinde Türk Kurtuluş Savaşını başlatıyordu.

Atamızın; Türk milletine, Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs; dün olduğu gibi bugün de çok büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanmaktadır.

Bundan 106 yıl önce 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyetinin tarihindeki önemli olaylardan biridir, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışı. Günümüzde; Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak adlandırılan 19 Mayıs’ta ne oldu sorusuna yanıt arayanlar, bugünün tarihi önemini sorguluyorlar!..

İşte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tarihi ve önemi!.. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak basmıştır. Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında “Gazi Günü” adı altında resmiyet kazanmıştır.

Mustafa Kemal, 19 Haziran 1919’da Amasya toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir, 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir, 2. Ordu Müfettişi Mersinli Cemal Paşa da vardı. Kaynak: 19 mayis-1919-da-mustafa-kemal-ataturk-samsun-a çıkarak-kurtulus-savasi-ni baslatir/Blog/?BlogNo=561068

21-22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya tamiminde “Milli Bağımsızlığı Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır” derken 23 Temmuz-07 Ağustos 1919 Erzurum Kongresinde “Vatan Bir Bütündür, Parçalanamaz, Manda ve Himaye Kabul Edilemez” deniliyordu..

..Yine 04-11 Eylül 1919 Sivas Kongresinde alınan kararlar yeni bir Türk devletinin kuruluşuna temel olacaktı. O günde de Mustafa Kemal Paşa “Tek Egemenlik Vardır, O Da Milli Egemenliktir. Ülkeyi Yine Ulusun Kendisi Kurtaracak” demişti.

10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Anlaşmasıyla, Türk’ün kendi anayurdunda hür yaşama hakkına son verilmek istenirken söz konusu anlaşmayı Ankara’da Büyük Millet Meclisi sert bir bildiri ile kınayarak kabul etmeyeceğini ilan ediyordu. DEVAM EDECEK…