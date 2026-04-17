Ayaklı Gazete’ye ulaşan trafikte duyarlı bazı vatandaşlarımız, ülkemizde trafik kurallarına uyma konusunda bazı vatandaşlarımızın çok duyarsız hareket ettiklerini dile getirerek, geçtiğimiz gün Lefkoşa yollarında fotoğrafladıkları bir konuyu bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bisikletle Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde ilerleyen bir vatandaşımızın kendi sürdüğü bisikleti yetmezmiş gibi bir eliyle de başka bir bisikleti yanında götürdüğüne dikkat çekerek tam bir trajikomik görüntü olduğunu kaydeden duyarlı vatandaşımız, bu görüntüleri televizyonda uzak doğu ülkelerinde gördüklerini ve çok güldüklerini sözlerine eklediler.

Bisikletiyle ilerleyen kişinin aniden bir çukura düşmesi durumunda yanında götürdüğü bisikletle çok kötü bir kaza yapabileceğine dikkat çekerek, “Bu kişi belki iyi niyetiyle bir arkadaşına yardım etmek için yanında bisikleti götürüyor. Ancak yolların durumunu katarak hareket etmesi gerekir” dediler.

Vatandaşlarımız, “Bu arada bir ağır vasıtanın yanından geçmiş olsa bisikletlinin yola savrulması hiçtendir” diyerek sitemlerini dile getirdiler.