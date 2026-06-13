Gönyeli Darts Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) üyelerin de dart oynayabileceği aktivite odası kurdu.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, odada yer alan boardlar hem ayakta hem de tekerlekli sandalyede oynanabilecek şekilde, dünya paradarts (WPD) standartlarına uygun tasarlandı.

“Spor engel tanımaz, sevgi ve dayanışma her şeyi başarır.” ifadesi kullanılan açıklamada, sürece destek veren KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ve dernek personelinin yanı sıra Aydal Reklam Direktörü Hasan Dal ile ekibine teşekkür edildi.