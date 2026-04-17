Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya’da bulunan Erhürman’ın, Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev yer alırken, Cumhurbaşkanı Erhürman’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

“Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” başlığıyla gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla Antalya’da bulunan Erhürman'ın temasları devam edecek.

Forum, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve TC Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılıyor.

Erhürman’ın, forumun tamamlanmasının ardından 19 Nisan Pazar akşamı adaya dönmesi bekleniyor.