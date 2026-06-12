Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç: Tolga Yılmaz (Dika SK)

3 Maç: İsmail Gündoğdu (Göksu Spor Derneği)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Hürkan Görneçli (Ali Can Gül SAD), Yusuf Çakır (Saka SK)

2 Maç: Mehmet Aşık (Atoll Kayalar SK), Özgür Ruso (Atoll Kayalar SK)

Erol Avunç (Gayretköy GSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Tayfur Şanverdi (Gayretköy GSK), Arda Özkan (Lefkoşa SKD), Mustafa Zorba (Civisil SK)

MEHMETÇİK HÜKMEN MAĞLUP

25027 maç numarasıyla 07.06.2026 tarihinde Mehmetçik Stadı’nda oynanması gereken Mehmetçik TÇBSK – Ergazi GSK maçına Mehmetçik TÇBSK takımının müsabaka alanına gelmemesi ve müsabakaya çıkmaması sebebiyle ilgili kulübün hükmen yenik sayılmasına ve maçın Mehmetçik TÇBSK: 0 – Ergazi GSK: 3 olarak tescil edilmesine oy birliği ile karar verildi.