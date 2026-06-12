Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
2 Maç: Tolga Yılmaz (Dika SK)
3 Maç: İsmail Gündoğdu (Göksu Spor Derneği)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Hürkan Görneçli (Ali Can Gül SAD), Yusuf Çakır (Saka SK)
2 Maç: Mehmet Aşık (Atoll Kayalar SK), Özgür Ruso (Atoll Kayalar SK)
Erol Avunç (Gayretköy GSK)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Tayfur Şanverdi (Gayretköy GSK), Arda Özkan (Lefkoşa SKD), Mustafa Zorba (Civisil SK)
MEHMETÇİK HÜKMEN MAĞLUP
25027 maç numarasıyla 07.06.2026 tarihinde Mehmetçik Stadı’nda oynanması gereken Mehmetçik TÇBSK – Ergazi GSK maçına Mehmetçik TÇBSK takımının müsabaka alanına gelmemesi ve müsabakaya çıkmaması sebebiyle ilgili kulübün hükmen yenik sayılmasına ve maçın Mehmetçik TÇBSK: 0 – Ergazi GSK: 3 olarak tescil edilmesine oy birliği ile karar verildi.