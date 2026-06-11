Sn. Tufan Erhürman, yaptığınız açıklamada 4 maddelik talepleriniz yerine getirilmeden 5+1 konseptiyle müzakerelere başlanılmayacağını ifade ettiniz. Bu konuda olumlu bir adım görüyor musunuz?

Sn. Dursun Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin ülkemizi ziyaretinde yaptığınız görüşmelerde herhalde ülkede takılan yapay zeka radarlar konusunda da görüşme yapıldı. Bu kameraların devreye alınması için Türkiye’den destek verilecek herhalde…

Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye Spor Bakanı Bak ile makamında yaptığınız görüşmede ülkemiz gençliği için önemli adımlar atılması yönünde sözler aldınız. Bu sözlerin takipçisi olmanız şart…

Sn. Özdemir Berova, 2026 yılının ilk yarısını geride bırakacağımız Haziran ayı sonu itibariyle oluşacak 6 aylık hayat pahalılığı acaba maaşlara nasıl yansıyacak? Zira bu konuda sendikalarla bir uzlaşı olmamıştı…

Sn. Sövüda Besimler, KKTC İstatistik Kurumu olarak TÜFE sepetini belirlemek için başlatmış olduğunuz anket çalışmalarına halkın ilgisizliğinden yakınıyorsunuz. Katılım olmaması durumunda TÜFE sepetinin değişmeyeceğini unutmamak gerek…

Sn. Murat Şenkul, yapılan anketlerde 18 belediye başkanı içinde en başarılı başkan olarak siz görünüyorsunuz. Yaptığınız işlerin takdir edilmesi sizi daha da motive ediyor değil mi…