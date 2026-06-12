Sn. Tufan Erhürman “Cumhurbaşkanlığında 200 Gün” başlıklı basın toplantısında genellikle Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptıklarınızı ve görüşlerinizi paylaştınız. İç meselelere girmek istememenizin nedeni nedir?

Sn. Hüseyin Çavuş, bölgeniz muhtarları son günlerde size ulaşmak için adeta telefonunuzu kırdırmışlar, ancak hiç cevap vermemişsiniz. Acaba telefonunuz mu değişti? Yoksa oldukça yoğun bir gündem nedeniyle telefonlarınıza bakamıyor musunuz…

Sn. Olgun Amcaoğlu, tüp gaz ödemelerini kredi kartıyla kabul etmeyen marketlere ceza geliyormuş. Ancak bu olursa birçok market tüp gaz satışını durduracakmış. Zira bir tüp gazdan markete kalan miktar kredi kartı komisyonuna yetmiyormuş…

Sn. Hakan Dinçyürek, Girne Askeri Hastanesi’nde sosyal sigortalılara da hizmet vermesi Girne bölgesi için bir rahatlama olacaktır herhalde. Bu arada Güzelyurt Hastanesi ile Girne Yeni Hastanesi’nin açılışı ne zaman?

Sn. Fırat Ataser, LAÇ Belediyesi olarak bütçenizi daha 6 ay olmadan tamamlamışsınız. Anlaşılan projeler ve yeni yatırımlar belediye bütçesini aşıyor. Allah kolaylık versin…

Sn. Ahmet Latif, bölgenizde hafta sonu yapılacak olan 10. Sinde Rallisi için hazırlıklar ne durumda? Herhalde ova yolları bu ralli için düzenlenmiş, bölgeye gelecek olan ralli severler için seyir alanları oluşturulmuştur diye düşünüyoruz…