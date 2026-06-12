Temel Yangınla Mücadele Eğitimi'ni tamamlayan Merkezi Cezaevi personeline sertifikaları, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un da katıldığı törende verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, törene Dursun Oğuz, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, İtfaiye Müdürü Rızkı Sönmez , Merkezi Cezaevi Müdür Vekili Ahmet Tosun, Polis Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Hamit Soybir katıldı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz törende yaptığı konuşmada, alınan bilgilerin uygulamada hayati önem taşıdığını söyledi. Cezaevi personelinin önemli bir görev üstlendiğini belirten Oğuz, “İstediğiniz kadar bilgi yüklemesi yapın, onu uygulamaya geçirmezseniz kimseye faydası olmaz. Kendinize olmaz, ailenize olmaz, ülkenize olmaz.” dedi.

Yangın ve acil durumlarda ilk önceliğin personelin kendi güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Oğuz, tatbikatların ve uygulamalı eğitimlerin sürekli olarak yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Cezaevindeki disiplin ve güvenlik konuları hakkında ise Oğuz, uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmemesi gerektiğini söyledi ve “Cezaevi bir bütündür. En alttaki personelden en üst yönetime kadar herkes kurumun itibarından sorumludur. Bu olaylara müsamaha göstermeyin. Önemli olan bu kutsal üniformadır.” ifadelerini kullandı.

Tosun: “Kurumlar arasında sarsılmaz bir iş birliği oluşturduk”

Merkezi Cezaevi Müdür Vekili Ahmet Tosun, yeni personelin eğitimine yönelik planlanan hizmet içi eğitim programına işaret ederek, Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Eğitimde teorik bilgilerin uygulamalarla desteklendiğini ifade eden Tosun, özellikle İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen yangınla mücadele eğitiminin personele can ve mal güvenliği konusunda önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi tarafından verilen uyuşturucuyla mücadele eğitimlerinin de farkındalığı artırdığını kaydeden Tosun, “Güvenlik teşkilatımızın bu iki önemli kurumu arasında güçlü bağlar kurulmuştur. Bu iş birliği giderek daha da güçlenecektir.” dedi.

Eğitimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kesimlere teşekkür eden Tosun, programın kurumlar için hayırlı olmasını temenni etti.

Soybir: “Küçük tedbirler büyük felaketleri önler”

Polis Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Hamit Soybir ise, Vakfın bugüne kadar 36 işletme ve kurumda bin 283 kişiye temel yangın eğitimi verilmesini sağladığını, verilen eğitimin yalnızca iş yerlerinde değil, günlük yaşamda faydalı bilgiler içerdiğini anlattı.

“Büyük felaketler önceden alınan küçük tedbirlerle önlenir.” diyen Soybir, cezaevi personelinin eğitimlerde gösterdiği performansın memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan Merkezi Cezaevi personeline sertifikaları konuşmaların ardından takdim edildi.