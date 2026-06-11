Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa sakini vatandaşlarımız ülke genelinde olduğu gibi Gazimağusa’da da bazı bölgelerde kurulmuş olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği veya Kızılay Derneği eski eşya kumbaralarının zaman zaman çok kötü görüntülere neden olduğunu ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla düşüncelerini paylaşırken “Gördüğünüz gibi eski elbiselerin bırakıldığı kumbaralar dolup taştığı için kenarlarına bırakılmış. Ancak bu eşyalar sürekli olarak bu dernekler tarafından toplanılmadığı için etrafa saçılarak kötü görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor” diye konuştular.

Vatandaşlarımızın, bu kumbaraların dolu olduğunu görmelerine rağmen neden eski eşyaları oraya bıraktığını sorgulayan duyarlı vatandaşlarımız “Yani iyilik yapmak istenirken, çevreye kötülük yapılıyor” diyerek sözlerini tamamladılar.