Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gönyeli Yenikent bölgesindeki yeni ilkokullarımızdan olan Suat Günsel Lefkoşa İlkokulu’ndan sorumlu bir vatandaşımız, okullarında bulunan bahçenin son aylarda bazı gençler tarafından fütursuzca kullanıldığını belirterek bize gönderdiği bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız “Okulumuzda anlaşılan dün gece piknik değil, çevreye dayanıklılık testi yapılmış...Eğlenmek güzeldir, arkadaşlarla vakit geçirmek güzeldir. Ancak sabah geriye kalan manzara; poşetler, plastik şişeler, içecek kutuları ve yemek artıklarıyla dolu bir alan oldu” diyerek bunun yanlış olduğunu kaydetti..

Okulun bahçesini kullanan gençlere seslenen sorumlu vatandaşımız “Unutmayın, medeniyet eğlenirken değil, eğlendikten sonra arkanızda ne bıraktığınızla ölçülür.

Bu alanlar hepimizin ortak kullanım alanlarıdır. Kimsenin, eğlencesinin faturasını başkalarına temizlik yaptırarak ödetmeye hakkı yoktur” dedi.

Daha önce yaptıkları uyarılara rağmen aynı görüntülerin tekrarlanmasının üzücü olduğunu belirterek konuyla ilgili gerekli bildirimler yeniden yapıldığına dikkat çekerek gençlere “Bir dahaki buluşmanızdan geriye güzel anılar kalsın, çöp yığınları değil” diyerek uyarıda bulundu.