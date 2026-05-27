BTM 2. Lig 3. Grup kulüpleri Kayalar SK, SAKA SK ve Yeşiltepe SD ortak bir basın bildirisi yayınladılar.

SAKA SK adına başkan Mehmet Türüt, Kayalar SK adına başkan Erdinç Keskin ve Yeşiltepe SD adına başkan Süleyman Harun Muslu imzalı basın açıklaması şöyle:

"BTM 2 Ligi’nin, 2025-2026 sezonunda, 3. Grup 1. Hafta maçında Akdeniz KSD, Çamlıbel SKD’yi 2-1 mağlup etmiştir. Yeşiltepe SD olarak yaptığımız incelemede her iki takımın da bu mücadelede, KTFF Müsabaka Talimatnamesi’ne uymadığı tespit edilmiştir. Akdeniz KSD bu maçta 29 yaş üzeri 6 oyuncu oynatmıştır. Bu oyuncular Ali Tüfekçi (1996), Yusuf Palaz (1985), Hadan Sadrazam (1989), Salih Zencirkıran (1993), Hüseyin Sarro (1991) ve Ertu Gazi’dir (1994). Çamlıbel SDK ise hülle transferi önleme adına getirilen ( bir BTM 2 Ligi takımı, aynı sezon içerisinde, üst liglerden BTM Ligine bonservisi ile transfer edilen oyunculardan sadece 1 transfer yapabilir) kuralı çiğneyip, Ahmet Çakır ve Mustafa Akkuş’u kadrosuna katmış ve bu maçta oynatmıştır. BTM 2 Ligi’nin kurulma amacı öncelikle köylerdeki gençlerimizin spora kazandırılmasıdır. Sonrasında üst liglerde yeteri kadar süre alamayan oyuncuların, yeni sezona hazır bir şekilde girebilmesi için, maç eksiklerinin giderilmesidir. Köylerimizin her sene hasretle beklediği ve renkli görüntülere sahip olan BTM 2 Ligi’nde takımların, müsabaka talimatnamelerine uyulmaması kabul edilemez. Bir kulübün diğer kulübü şikayet ettiketen sonra kendilerinin de benzer bir şekilde kurallara uymadığının söylenmesi üzerine sessiz kalarak, diğer kulüplerin hakkının yenmesi mümkün değildir. Uzun yıllardır özveri ile çalışan KTFF yetkililerinin bu olayı ivedilikle inceleyip, disiplin talimatnamesine uygun bir şekilde karar vereceğinden şüphemiz yoktur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Mehmet Türüt SAKA S.K. Yön. Kur. Başkanı, Erdinç Keskin -ATOLL KAYALAR S.K. Yön. Kur. BaşkanıSüleyman Harun Muslu YEŞİLTEPE S.D. Yön. Kur. Başkanı