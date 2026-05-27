Cyprus MET CUP 2026 Turnuvası ülkemizden ve Londra’dan takımların katılımı ile 26 Mayıs Salı günü Esentepe Erdal Barut Stadı’nda şölen havasında gerçekleştirildi.

Evergreen Developments Group sponsorluğunda 2013 doğumlu sporcuların yer aldığı turnuva renkli görüntülere sahne olurken tribünlerde aileler keyifli bir güne tanıklık etti, geleceğin futbolcuları futbolun güzelliklerini sahaya yansıttı. Turnuva sonunda Değirmenlik Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşadı.

Cyrpus MET CUP 2026 organizasyonuna Londra’dan MET Sports takımının yanı sıra ülkemizden Esentepe, Düzkaya, Perre FC, Girne Halk Evi, Türk Ocağı, Çetinkaya ve Değirmenlik katılım gösterdi.

Takımlar tek devreli lig usulüne göre birbirleri ile karşılaştı. Sıralamada Esentepe 17 puanla birinci, Değirmenlik 13 puanla ikinci, Çetinkaya 12 puanla üçüncü ve Girne Halk Evi 11 puanla dördüncü basamakta yer alarak adlarını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Girne Halk Evi’ni 1-0 mağlup eden Esentepe ile seri penaltı atışları sonunda Çetinkaya’yı 4-3 yenen Değirmenlik finale yükseldi.

Normal süresi 0-0 tamamlanan finalde rakibine seri penaltı atışları sonunda 3-2 üstünlük sağlayan Değirmenlik, MET CUP North Cyprus 2026’nın şampiyonu oldu.

Eser Sonat: Çok güzel bir gün yaşadık

Evergreen Developments Group kurucu ortaklarından Eser Sonat bölge ve şirketleri adına çok mutlu olduklarını ve güzel bir gün olduğunu belirtti. Esentepe Spor Kulübü’nün ana sponsoru olduklarını ancak diğer takımların katılımı ile güzel bir gün yaşadıklarını belirten Sonat, futbolcuların bu kadar istekli ve arzulu oynamalarının kendilerini çok memnun ettiğini dile getirdi. “Esentepe’nin bir futbol çekim merkezi olması adına attığımız adımların meyve vermesi bizleri çok mutlu etti” diyen Sonat, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Ayhan Erciyas: Gençlerin disiplinli mücadelesi bizleri çok mutlu etti

Evergreen Developments Group kurucu ortaklarından Ayhan Erciyas çok keyifli ve gurur verici bir gün yaşadıklarını, gençlerin bu kadar disiplinli mücadele etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. “Amacımız gençlerimizin yeteneklerini geliştirebilmek, mümkünse onlara yurt dışında fırsatlar tanımak” diyen Erciyas, turnuvanın bir başlangıç olduğunu dile getirerek katkı koyan herkese teşekkür etti.

Tözün Erciyas: Katılan tüm ekipler çok güzel mücadele etti

MET Project adına konuşan Tözün Erciyas, çok güzel bir turnuva olduğunu ve katılan tüm ekiplerin çok güzel mücadele ettiğini dile getirdi. Gelecek yıl turnuvayı yine yapmayı planladıklarını ve tüm takımları davet etmek istediklerini belirten Erciyas, “Gelecek yıl daha güzel bir turnuva yapmayı düşünüyoruz” dedi.