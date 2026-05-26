Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı ve geride kalan sezonda süper Lig ekibi Mesarya’nın teknik direktörü olan Hasan Topaloğlu, Mesarya takımı ile gerçekleştirdikleri ligde kalma serüveninin yaptığı bir paylaşımla değerlendirdi.

Topaloğlu’nun yapmış olduğu paylaşım şöyle:

Güzel ve anlamlı çok derslerin çıkarılacağı bir sezonu gönül rahatlığı ile tamamlamış noktadayım. sezon başı büyük umutlarla ülkenin en büyük takımlarından MTG’de yaz ayının sıcağında sezonu açıp çok çalışıp çok emek vermemize rağmen futbolun kaderi maalesef bu ligin 2.haftasında yollarımız ayrıldı.

Ligin 12.haftası öncesinde süper ligde ligin son sırasında yer alan Mesarya’dan teklif geldi. Geride kalan 11 haftada 2 beraberlik 9 mağlubiyet almış ve 2 puanla ligin dibine demir atmış bir takım. Bu yıl ligden 4 takım düşüyor. Üzerinizde birçok köklü ve güçlü takım yer alıyor. 8-10 puanlık farklar var ve en önemlisi demoralize olmuş bir Mesarya.

Hiç unutmuyorum teklif salı gün geldi. Oturduk görüştük. Kafam allak bulaktı. Benim için ligde takım ayrımı hiçbir zaman olmadı. Ben hedefi olan her takımda çalışmaktan kaçmadım. Burada da çok büyük bir hedef çok büyük bir meydan okuma vardı. Cevap vermedim oradan çıktım Mesarya’nın antrenmanına gittim. Antrenmanı izledim. Oyuncular kendi başına antrenman yapıyordu. Bekledim bitti ve 10 dakika görüştüm. Tek sorduğum kafanızda bittiyse ben buraya gelsemde birşey olmaz. İnancınız varsa sizle savaşmaya geleyim. Biz bu ligde kalacağız hocam dediler. Hiç galibiyet almayan takımın oyuncuları söylüyor bunu. Oradan çıktım kime sorsam deli mi oldun. Orada ne işin var. Onlar zaten düştü. Para yok ilgi yok kendi kendini yakacaksın dediler. Sezonu Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa ile tamamlayan bir hocasın deli olma dediler.

Araya hatırını kıramayacağım değerli kişiler girdi aradı. Teknik heyetimle konuştum. Belki de bu yolda bana gir sen bunu da başarırsın diyen tek kişi olan Bengü abimi de dinleyerek aradım ve görevi kabul ettim. Teknik heyetimle ateşten gömlek değil sanırım yanardağ gömlek giydik.

Buradan özellikle 11 yıldır yanımda kader birliği yapan ve bu zor göreve inanlardan biride olan Hüseyin Dorak hocama, atletik performans hocam Osman Günal’a ve kaleci hocam Alirıza Levent’e ayrıca teşekkür ederim. Belki de emekleri benden de fazla.

Nagalip ligin dibinden aldığımız takım 30.hafta sonunda 2 puandan 32 puana gelerek direk düşme hattından kurtulmuş play out’a da iyi bir yerde başladı. Play out’ta da 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet alarak o düştü denilen o düşer denilen Mesarya’yı ligde tutmanın onur ve mutluluğunu yaşamak anlatılmaz duygu.

2 beraberlik 9 mağlubiyet ile aldığımız bu takım bizim görev süremizde 10 galibiyet 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak hem 2.devrenin en büyük çıkış yapan takımı oldu, hem de lige damga vurarak ligde kalmayı başardı. Ligin şampiyonu namağlup Gençlik Gücü’nü deplasmanda 3-1, şampiyonluk yarışındaki namağlup 36 haftadır mağlup olmayan Doğan Türk Birliği’ni 3-0 ve 2.devrenin namağlup çıkışta takımı Mağusa Türk Gücü’nü deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde namağlup takım bırakmayan Mesarya yüreğini nasıl ortaya koyduğunu da göstermiş oldu.

Ligin ilk devresinde kalesinde 41 gol gören yılların başarılı kalecisi Ercan ikinci devrede kalesinde play outlarda dahil 18 maçta 26 gol görerek farkı zaten ortaya koyan isimlerin başında oldu.

Ara transferde çok zor durumda olmamıza rağmen bizleri kırmayarak yanımıza gelen büyük emek koyan bizlerle bu yola inanan Ertan Bulut, Emir Dolu, Ali Üçtaş, Mustafa Öztürk ve Ahmet Havutçu’ya da bu zor ve sıkıntılı süreçte bizlerle savaşmayı seçtikleri için ayrıca teşekkür ederim.

Çok takımda çok başarılar yaşadım antrenörlük hayatımda. 1.Lig şampiyonlukları, 2 defa namağlup şampiyonluk, süper lige terfi, ligde tutma başarısı, Kıbrıs Kupası, KTSYD Kupası ve Süper Kupa. Ama inanın ben bunun gibisini ne yaşadım ne duydum. Bu bir mucizeydi bana göre.

Bunu ben yalnız mı yaptım hayır. Bu yolda en önemli pay oyuncularımın. 4 ay 5 ay maaş almayan oyuncularım yüreklerini koydular inadılar kenetlendiler, 3 ay 4 ay maaş almayan teknik heyetim hiç pes etmediler sonuna kadar savaştılar, sponsorsuz çok zor şartlarda Başkan Kaan Ertuğ ve 6 – 7 yöneticinin çabasını çırpınışlarını emeklerini görünce hiç kimse bırakıp gidemezdi. Bizde bu yolda savaştık ve hep beraber Mesarya’yı süper ligde tuttuk. Burada dışardan bize maddi manevi destek olan 1-2 çok değerli isime de ayrıca çok teşekkür ederim.

Benim görev sürem doldu. 2016 yılında kuruluşunda sportif direktör olduğum teknik heyetimle başında bulunduğum mesarya 2026 yılında da süper ligde kalmayı başarırken başında olmam ayrı bir mutluluk oldu.

Belki çok zorluklar çok stresli günler yaşadık ama çok güzel dostlar kazandık gördük tanıdık. kim bir taş koyduysa herkese sonsuz teşekkür ederim. Mehmetali ve Halil Topaloğlu, Ergin, Raif, Sait, Mehmet Paşa, Hasan Dobi, malzemeci Bülent, sosyal medyacı Ceren ve daha diğerleri sizleri tanımak yeniden birlikte olmak en büyük kazancım oldu diyebilirim.

Burdan sadece tüm Mesaryalılara sesleniyorum. Birlik olun kenetlenin. Artık buralarda sponsorsuz kalmak çok zor. Elinizi hepiniz taşın altına koyarsanız bu vefalı onurlu futbolcu topluluğu ile uzun yıllar daha bu ligde mücadele edersiniz. Yok iç çekişmeye devam eder 6-7 kişinin omuzlarına bu işi bırakır ve uzaktan konuşursanız bu sene olmadı ama seneye olur ve yazık olur.

İyi ki geldim ve iyi ki birlikte olduk. Yeni sezonda hepinize başarılar dilerim. Hakkım varsa helal olsun. Hakkım varsa helal edin. Bir gün yeniden görüşmek üzere…..