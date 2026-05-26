Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Birliği tarafından Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen “Sokan Balığı Avlama Müsabakası”, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı. Organizasyon sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Etkinliğe, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Murat Şenkul, Tarım, Hayvancılık ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi Murat Tuna Muştu ile Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mete Ünal Girgen katılarak organizasyona destek verdi.

26 TAKIM 78 BALIKÇI

Müsabakada toplam 26 takım, 78 balıkçı ve 26 gözlemci yer aldı. Organizasyon komitesi, etkinliğe katılım sağlayan tüm yarışmacılara ve destek verenlere teşekkür etti. Ayrıca Girne Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Dernek Kulüp Birliği Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür edilirken, müsabakaya hediye desteği sağlayan sponsorlar da unutulmadı. Etkinliğe katkı koyan sponsorlar arasında Sega Marine adına Güner Aylaça, Özmarine adına Çetin Uzun, MB Av Pazarı adına Mehmet Besime ile Deeper Fishing adına Raşit Dağyaran yer aldı. Dereceler şöyle;

1. Olan Takım

Ahmet Gönyeli

Serhat Koralp 15.060 kg

Arif Arslan

1. Olan Takım

Ayhan Hannas

Erkan Hannas 13.680 kg

Özen Topal

1. Olan Takım

Yıldıray Akansel

İbrahim Akansel 6.660 kg

Necati Beşiktaş

EN Büyük Balık Ödülü Kazanan

Berk Mohaç 0.340 gr