Ötüken’de, polis tarafından 28 yaşındaki erkek şahsın evinde yapılan aramada “satışı yeşil reçeteye tabi” 168 adet hap bulundu, şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 11.00 sırlarında, Ötüken’de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından M.Ö.P.’nin (E-28) ikametgahında arama yapıldı. Aramada, tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabi 168 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Şahıs, “İlaç Ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket”ten tutuklandı.

- Esentepe'de “metamfetamin türü” uyuşturucu: Bir kişiye tutuklama

Dün, saat 19.00 sıralarında, Esentepe’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, V.M.’nin (E-42) ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet kağıt parçası ve içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ile hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı.

-15 gram hintkenevirinden 20 yaşındaki şahsa tutuklama

Aynı gün, saat 21.00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa eski ana yolu üzerinde, Akçay mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Trafik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, B.Y.’nin (E-20) üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramada, tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı.