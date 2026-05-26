KKTC A Milli Futbol Takımı’nın CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki hazırlık sürecinde yaşanan sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Esentepe kadrosundan milli takıma dahil edilen Sander Brauer Ersoy, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yapılan düz koşu sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Genç oyuncunun aşil tendonunun koptuğu öğrenilirken, ilk müdahalenin ardından acil olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Ayağı alçıya alınan Sander Brauer Ersoy’un yarın ameliyat olacağı açıklandı.

Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan zorunlu olarak çıkarılacak olan genç futbolcunun yerine ise yeni bir oyuncunun kadroya dahil edilmeyeceği ifade edildi.