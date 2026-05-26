AKSA Süper Ligde kadro yapılanmasına giden Yenicami, transferlerine başlarken, ilk transferini Aslanköy’den gerçekleştirdi. Yenicami, kendi alt yapısından yetişip önce Hamitköy’e, daha sonra ise Hamitköy’den Aslanköy’e transfer olan Cuma İlkbahar’ı kadrosuna kattı. Mehmet Ali ile takas edilen savunma oyuncusu Cuma İlkbahar, yeni sezonda yeniden Yenicami forması giyecek. Cuma İlkbahar, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Hamitköy’de forma giymişti.