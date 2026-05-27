Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) lisanslı sporcusu, milli atlet Ada Kafa, Bulgaristan’da düzenlenen Mladost International Meeting yarışmasında elde ettiği altın madalyanın ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuya, yaklaşık dört yıldır birlikte çalıştığı antrenörü Hasan Maydon da eşlik etti.

Söz konusu ziyarette DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile Öğrenci, Gelişim, Etkinlik ve Spor İşleri Müdürlüğü personeli Aydın Kayol da hazır bulundu.

Türkiye Milli Takımı adına Avrupa U18 kategorisinde ilk kez yarışan Ada Kafa, şampiyonadan altın madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı. Ziyarette kazandığı madalyayı Prof. Dr. Kılıç’a takdim eden genç sporcu, elde ettiği dereceler ve gelecek hedefleri hakkında da bilgi verdi.

800 metre branşında yarışan Ada Kafa, hem U18 hem de U20 kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu bulunmasının yanı sıra, Avrupa U18 şampiyonu unvanını da taşıyor. Başarılı atletin şu anki derecesi 2.09.61 olurken, U20 Dünya Şampiyonası baraj derecesi ise 2.09.00 olarak belirlendi.

Hedefinin dünya barajını geçerek Amerika’da düzenlenecek U20 Dünya Şampiyonası’na katılmak olduğunu ifade eden Ada Kafa, çalışmalarını antrenörü Hasan Maydon eşliğinde yoğun tempoda sürdürdüğünü belirtti.

Antrenör Hasan Maydon, Ada Kafa’nın elde ettiği başarının disiplinli çalışmanın ve büyük bir azmin sonucu olduğunu ifade ederek, “Ada çok çalışkan, hedeflerine inanarak ilerleyen bir sporcu. Yaklaşık dört yıldır büyük bir disiplin ve özveriyle çalışıyoruz. Sahip olduğu mücadele ruhu, çalışma hırsı ve kararlılığı onu bugün Avrupa şampiyonluğuna taşıdı. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var; dünya barajını geçerek U20 Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise Ada Kafa’nın elde ettiği başarının hem üniversite hem de ülke adına büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Ada’nın genç yaşında böylesine önemli bir başarı elde etmesi bizleri son derece gururlandırdı. Üniversitemizin lisanslı sporcusu olarak uluslararası arenada altın madalya kazanması, spor alanındaki vizyonumuz açısından da çok değerlidir. Kendisini ve antrenörü Hasan Maydon’u gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.