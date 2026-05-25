MET CUP North Cyprus 2026 organizasyonu ülkemizden ve Londra’dan takımların katılımı ile 26 Mayıs Salı günü Esentepe’de gerçekleştirilecek.

Evergreen Developments Group sponsorluğunda düzenlenecek ve geleceğin futbolcularının futbolun güzelliklerini yaşaması adına düzenlenen turnuvaya Erdal Barut Stadı ev sahipliği yapacak.

Londra’dan MET Sports takımının yanı sıra ülkemizden Esentepe, Düzkaya, Perre FC, Girne Halk Evi, Türk Ocağı, Çetinkaya ve Değirmenlik takımlarının 2013 doğumlu sporcuları turnuvada mücadele edecek.

MET Project adına organizasyonla ilgili bilgi veren Tözün Erciyas, MET CUP North Cyprus 2026 turnuvasının amacının küçüklerin yeteneklerini sergilemesi yanında birbirleri ile futbol aracılığıyla kaynaşması olduğunu ifade etti.

Turnuvanın futbolun daha ötesinde olduğunu belirten Erciyas, yurt dışından gelen ekiple ülkemiz takımları arasında güzel bir bağ kurulmasını hedeflediklerini belirtti.

Sabah başlayacak ve tüm gün boyunca Esentepe’de gerçekleştirilecek turnuvada küçükler birbirleri ile müsabakalar yapacak.