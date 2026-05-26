Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Arda Öner (Lefkoşa SKD), Ömer Faruk Kaya (Alayköy Gençlik SK), Veli Yürükoğulları (Gaziköy SK)

2 Maç: Hasan Uzun (Bahçeli SK), Zeka Çocuk (Kumyalı SK)

3 Maç: Faruk Çeler (Taşkent TSK), Mustafa Batuhan Altay (Atoll Kayalar SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Cemal Yaşınses (Yeşiltepe Ilgaz SD), Mehmet Aşık (Atoll Kayalar SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Hopurcuoğlu (Çayönü SK), Ali Yılmaz (Bahçeli SK), Asil Arif Ergin (Bahçeli SK), Berkan Sünmez (Dika SK), Mazlum Güneş (Doğancı SK), Mehmet Karadağ (Gaziköy SK), Osman Karşılı (Dika SK), Selkan Deniz (Pergama SD), Şaban Porsnok (Tatlısu Seracılar GSK)