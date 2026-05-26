Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) – ÖYAK Halı Saha Turnuvasında heyecan devam ediyor. Çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi 2 Haziran Salı günü 14:00’de sendikada yapılacak. Çeyrek final karşılaşmaları 9 – 10 Haziran tarihlerinde, Yarı final karşılaşmaları 17 Haziran Çarşamba günü, Final maçları ise 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak, ardından kupa töreni gerçekleşecek. Tüm karşılaşmalar Atatürk Öğretmen Akademisi Halı Sahasında oynanacak. Karşılaşma saatleri kura çekiminden sonra fikstürle birlikte yayınlanacak.

KTOEÖS – ÖYAK Halı Saha Turnuvasında çeyrek finale yükselen okul takımları şöyle oldu:

BATI GRUBU

Osman Örek Meslek Lisesi (OÖML )

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML)

19 Mayıs Türk Maarif Koleji (19MTMK)

Lapta Yavuzla Lisesi-Demokrasi Ortaokulu (LYL/DO)

Esin Leman Lisesi (ELL)

DOĞU GRUBU

Mağusa Türk Maarif Koleji (MTMK)

Namık Kemal Lisesi (NKL)

Dr Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi (DFKEML)