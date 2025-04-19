Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht.Hüsryin Ruso Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Özal Çağlayan, Yusufcan Dönder
Hamitköy: Raif, Altan, Mehmetali, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Emre Uysal (46.Dk David), Uğur, Berkay, Mehmet Yapıcıel, İlker(46.Dk Sinan),Cuma (71.Dk Hasan Karahüseyin)
TOL: Osman, Mehmet Uçar(70.Dk İsmet), Can (40.DkMahmut), Sertaç, İlyas, Mustafa Ercan, Kağan (70.Dk Burak), Cevdet, Eren, Ulaş (30.Dk Yiğit), Asrın (70.Dk Cahit)
Goller: 8.Dk Asrın, 89.Dk Burak (TOL)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 28. Hafta maçında Hamitköy, Türk Ocağı Limasol’u konuk etti.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Türk Ocağı Limasol maçını Hakan Ünal yönetti.
8.Dk: TOL atağında Cevdet’in ara pasında sağdan ceza alanına giren Asrın, kaleci Raif ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 TOL
38.Dk: Hamitköy atağında Berkay soldan rakip yarı alana yöneldi ve topu ceza alanı içerisine kesti. Savunmadan seken topa Altan vurdu ancak top üstten dışarıya gitti.
52.Dk: Hamitköy atağında Cuma’nın soldan ortasında Uğur kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Osman’da kaldı
89.Dk: TOL kontra atağında topla buluşan Burak, rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 TOL