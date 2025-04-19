Bafra Oteller bölgesinde faaliyete geçen ilk otellerimizden biri olan Kaya Artemis Hotel’in değerli Genel Müdürü Fikret Tan sitemize yaptığı açıklamada otellerinde 7/24 ambulans ve hemşire hizmeti sunulduğuna vurgu yaparken, Volkan Konak’ın acı kaybı sonrasında gerek yöneticiler gerekse tüm ekip olarak daha da hassas ve dikkatli olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Kaya Artemis Hotel Genel Müdürü Fikret Tan’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Kaya Artemis Hotel, Bafra bölgesinde yer alan, uzun yıllardır hizmet veren büyük tesislerimizden biridir. Misafirlerimizin konforu kadar can güvenliği de bizim için her zaman en öncelikli konular arasında yer almıştır.

Bu doğrultuda otelimizde 7/24 ambulans ve hemşire hizmeti sunulmaktadır. Özellikle konser gibi yoğun etkinliklerin düzenlendiği günlerde, sağlık ekibimizi konser salonuna en yakın noktada konumlandırarak, olası acil durumlara anında müdahale edilebilmesini sağlıyoruz. Elbette temennimiz bu tür durumların hiç yaşanmamasıdır; ancak her ihtimale karşı tüm önlemlerimizi titizlikle alıyoruz.

Volkan Konak’ın vefatı bizleri derinden üzdü. Kendisi camiamızın ve ülkemizin çok değerli bir sanatçısıydı. Otelimizde hali hazırda var olan sağlık hizmetlerimiz, bu olay öncesinde de aynı özenle sürdürülmekteydi. Ancak bu acı kayıp sonrasında, gerek yöneticiler gerekse tüm ekip olarak daha da hassas ve dikkatli olmaya gayret ediyoruz.

Dileğimiz, bir daha benzer acıların yaşanmaması yönündedir.”