Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, Başkan vekil Ahmet Ogan, Genel Sekreter Hişam Tarazi, Genel Sekreter Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu Hasan Kargılı, Antrenörler Derneği Onursal başkanı merhum Süleyman Göktaş’ın eşi Ayşe Göktaş’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 2023 yılında ilk kez oynatılan ve geleneksel olarak yeni sezon öncesinde oynatılan Antrenörler Derneği Süleyman Göktaş Kupasının ertelenmesinden dolayı Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimden bazı üyeler bu ziyareti gerçekleştirdi.

HASSASİYETİNİ BELİRTTİ

Samimim bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette konuşan merhum Süleyman Göktaş’ın eşi Ayşe Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Süleyman Göktaş adına yapılacak organizasyonların en iyi şekilde olması için aile olarak çok hassas olduklarının altını çizerken, yapılacak tüm organizasyonlarda öncelikle aile ile iletişime geçilmesi konusunun öncelikleri olduğunu dile getirdi. Süleyman Göktaş adının bir mark olduğunu ve yapılacak organizasyonların Süleyman Göktaş adına yaraşır şekilde olmasını hassasiyetle belirtti. Süleyman Göktaş adının en iyi şekilde yaşatılmasına çok büyük önem verdiklerini dile getirdi. Ayrıca ülkemizde yaşanan gemi faciası sebebiyle oldukça üzgün olduğunu belirten Ayşe Göktaş, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken, hayatta kalanlara da acil şifalar diledi.

YOĞUN UĞRAŞ VERİYORUZ

KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu ise Derneğe uzun süreli başkanlık yapan derneğin iyi yerlere gelebilmesi için ekip arkadaşları ile birlikte çok büyük çaba sarf eden Onursal başkanımız Süleyman Göktaş’ı bıraktığı yerden Derneği çok daha iyi yerlere getirmek için ekip arkadaşları ile çok yoğun uğraş verdiklerini söyledi. 2024 yılında hayatını kaybeden Antrenörler Derneğinde en uzun süreli başkanlık yapan (24 yıl) ve Onursal başkan Süleyman Göktaş adı verilerek 2024 yılında oynatılmaya başlattıkları kupa organizasyonu geleneksel hale getirdiklerini belirten başkan Hasan Topaloğlu, Antrenörler Derneği yönetimi tarafından 1. Ligde mücadele eden takımlar arasında oynatılan kupada bu yıl başkent ekiplerinde Göçmenköy ile Gönyeli arasında 4 Eylül Cuma akşamı oynatılması kararı alınan maçın gemi faciası nedeniyle yönetim kurulu tarafından alınan kararla Antrenörler Derneği Süleyman Göktaş Kupa karşılaşmasını erteledikler bilgisi Ayşe Göktaş’a verildi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu, üzgün olduklarını, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken, hayatta kalanlara da acil şifalar dileyerek, karşılaşmanın ilk devrenin sonrasında 24 Aralık 2026 Perşembe akşamı, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da oynanacağını aktardı.